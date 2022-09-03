Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực và không ngừng cố gắng để gặt hái được nhiều thành công. So với những con giáp khác, tuổi Tuất không gặp được nhiều may mắn nên họ càng phải nỗ lực nhiều hơn và có chí tiến thủ nhiều hơn. Người tuổi Tuất nhờ có bản lĩnh phi thường và chăm chỉ nên họ đã gặt hái được thành công vào một giai đoạn nhất định. Những năm trước khó khăn thế nào không biết nhưng năm nay tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời.

Cụ thể, đúng 15h30 ngày 4/9/2022, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tuất giải quyết khó khăn còn tồn đọng, bên cạnh đó họ cũng sẽ tạo điều kiện làm giàu, việc cần làm của tuổi Tuất chính là mạnh dạn nắm bắt thời cơ và tiến lên. Cuối năm nay, nếu may mắn tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời, hạnh phúc và phát tài.

Tử vi học có nói, trong năm 2022, tuổi Tuất cũng đã đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, nhưng chuyện gì cũng sẽ khổ tận cam lai. Đặc biệt, vào nửa cuối năm nay, mọi thứ sẽ có chuyển biến tích cực không ngờ.

Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu vốn là những người cần mẫn và siêng năng. Ban đầu chịu khá nhiều vất vả, mệt nhọc trăm bề nhưng sau đó con đường công danh vì vậy mà “thuận buồm xuôi gió”. Đúng 15h30 ngày 4/9/2022 trở đi, cuộc sống của người tuổi Sửu luôn rộn ràng, nhiều biến động theo chiều hướng tích cực, thậm chí mang tính đột phá lớn.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa chính là điều kiện cần và đủ để người cầm tinh con Trâu có cơ hội “thay da đổi thịt”, thay đổi vận mệnh. Trong 5 năm tới, nhờ cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim, lại có Lục hợp trợ giúp, tài lộc của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, quan lộc thênh thang rộng mở.

Tuổi Ngọ

Xem tài lộc của 12 con giáp, đúng 15h30 ngày 4/9/2022 thấy rằng tài lộc của con giáp tuổi Ngọ khá rực rỡ với những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư trước đây, hứa hẹn bạn sẽ rủng rỉnh tiền tiêu nhờ kế hoạch tiền bạc thông minh mà bạn đã xây dựng từ lâu.

Đặc biệt, người làm công ăn lương có sự nghiệp hanh thông, được chuyển lên vị trí mới hoặc thay đổi công việc phù hợp hơn với thu nhập cao hơn. Với những ai có nghề phụ hoặc làm nghề tay trai hứa hẹn sẽ nhận được tiền lương từ những việc này với khoản khá hậu hĩnh.

Tuy nhiên, vào thời điểm này thì dù ít dù nhiều, tài chính của bạn vẫn sẽ hao hụt do việc mua bán sắm sửa, vì thế nhớ chú ý quản lý chi tiêu nhé.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm