Tử vi dự đoán, đúng ngày mai, Chủ Nhật (9/8 âm lịch) là một tháng khá thuận lợi đối với người tuổi Dần. Dưới sức ảnh hưởng tích cực của Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng, bạn gặp được nhiều cơ hội hiếm có, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc.

Ngày mai Chủ Nhật (9/8 âm lịch), người làm lãnh đạo thường nhận được nhiều sự kính trọng, ngưỡng mộ của cấp dưới. Còn những người làm công ăn lương cũng có cơ hội để khẳng định điểm mạnh của mình với tập thể. Bạn không nên e ngại, hãy mạnh dạn hơn trong việc thể hiện ý kiến cá nhân, rất có thể, bạn sẽ khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác xưa.

Người tuổi Mão không thích nói nhiều. Bề ngoài họ có thể tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim ấm áp, luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật (9/8 âm lịch), tuổi Mão được quý nhân nâng đỡ, Thần Tài chiếu cố lại cộng thêm năng lực xuất chúng nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Người tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh sẽ gặp được khách hàng tiềm năng mang lại những dự án có lợi nhuận lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có cơ hội tăng thu nhập.

Tuổi Sửu

Vận thế của người tuổi Sửu thời gian gần đây rất tốt, cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều suôn sẻ, cầu được ước thấy, đặc biệt tài vận của con giáp này vô cùng hanh thông. Nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có thêm những khoản thu không nhỏ.

Tử vi dự báo ngày mai Chủ Nhật (9/8 âm lịch), Tài Tinh soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Công việc hanh thông, thăng tiến không ngừng, việc kinh doanh hông phát đem lại những khoản thu nhập không nhỏ. Tiền bạc như thác lũ chảy đầy túi con giáp này cho đến hết tháng.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật (9/8 âm lịch), Cát Tinh soi mệnh, người tuổi Sửu là con giáp phất lên như diều gặp gió, bất ngờ trúng số độc đắc. (Ảnh minh họa: Internet)

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