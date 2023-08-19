Dự đoán từ ngày 20/8 đến 30/8, tài lộc tự tìm tới nhà 3 con giáp, tiền đổ rộng thênh thang, đầu tư 1 vốn 4 lời

Tâm linh - Tử vi 19/08/2023 06:34

Đây là những con giáp may mắn nhất từ ngày 20/8 đến 30/8. Hãy cùng xem ai nhận được lộc trời ban này nhé.

Tuổi Sửu

Bước sang thời gian từ ngày 20/8 đến 30/8, tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn nhất với tiền đổ mở rộng thênh thang, có số phú quý, làm đâu trúng đó. Sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ được quý nhân phù trợ và có bước tiến vượt bậc, giúp bản thân tăng tiến bất ngờ.

Hãy cố gắng duy trì phong độ làm việc ổn định, chú ý đến sức khỏe, ổn định các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên, chắc chắn tuổi Sửu sẽ gặt hai được thành công, lộc lá gấp 5, gấp 10 lần tháng trước.

Dự đoán từ ngày 20/8 đến 30/8, tài lộc tự tìm tới nhà 3 con giáp, tiền đổ rộng thênh thang, đầu tư 1 vốn 4 lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dự đoán từ ngày 20/8 đến 30/8, nhờ cát tinh chiếu rọi, người tuổi Thân sẽ cực kỳ may mắn, bước chân ra đường là thấy tiền. Con giáp này chỉ cần cần cù, chịu khó, không tự mãn với thành công thì dù có gặp khó khăn, thách thức nào cũng có thể vượt qua. Cái khó qua đi, họ sẽ nhanh chóng thu được lợi nhuận, "một vốn bốn lời", tiền tiêu không hết.

Lưu ý, khi cầm tiền trong tay cần phải chú ý đến cách chi tiêu, không được phung phí. Trong tháng, tuổi Thân nên dành thời gian để du lịch, mua sắm cho gia đình, người thương để có những phút giây thư giãn thoải mái sau khi làm việc căng thẳng. Như vậy cuộc sống sẽ được cân bằng và là bàn đạp vững chắc đưa họ đến với đỉnh cao của thành công.

Dự đoán từ ngày 20/8 đến 30/8, tài lộc tự tìm tới nhà 3 con giáp, tiền đổ rộng thênh thang, đầu tư 1 vốn 4 lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất rất có năng lực lại thêm nhiều tài lẻ nên đi đâu cũng gây được ấn tượng với người xung quanh. Họ có cách nói chuyện khéo léo, có khả năng giải vây, giúp họ thoát khỏi khó khăn, khẳng định bản thân, tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt.

Từ ngày 20/8 đến 30/8, Tuất sẽ có những mối hợp tác mới, báo hiệu thành công cũng như tiền bạc về như nước. Nhờ được quý nhân phù trợ, những người xung quanh yêu mến nên sự nghiệp sẽ có thuận lợi. Trong tháng mới, tình cảm của tuổi Tuất cũng sẽ thăng hoa hơn trước.

Dự đoán từ ngày 20/8 đến 30/8, tài lộc tự tìm tới nhà 3 con giáp, tiền đổ rộng thênh thang, đầu tư 1 vốn 4 lời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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