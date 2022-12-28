Dự đoán tháng 1 và tháng 2 đầu năm 2023, 3 con giáp LỘC VỀ TAY CỰC NHIỀU, phát tài giàu nứt vách, phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 17:34

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, trúng số đổi đời, có thể sau 1 đêm thành tỷ phú.

TUỔI MÙI

Sang 2 tháng đầu năm 2023, tuổi Mùi được các sao tốt chiếu mệnh phù hộ, tài lộc càng hanh thông. Cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Mùi nên tin tưởng rằng nỗ lực của mình sẽ luôn được đền đáp.

Dự đoán tháng 1 và tháng 2 đầu năm 2023, 3 con giáp LỘC VỀ TAY CỰC NHIỀU, phát tài giàu nứt vách, phú quý hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi có vận trình tài lộc tốt, được các sao tốt chiếu mệnh mang lại may mắn nên có hứng khởi để nỗ lực trong sự nghiệp, phát huy thế mạnh của mình, gặt hái được nhiều thành công. Mùi sống luôn có mục tiêu, lý tưởng và theo đuổi ước mơ rất rõ ràng.

TUỔI TUẤT

Đường tài lộc của Tuất hanh thông, công việc như ý trong 2 tháng đầu năm 2023. Tuy có khủng hoảng xảy ra, mang lại một số thiệt hại về tài chính, nhưng xét cho cùng thì vẫn không thể sánh được với may mắn của Tuất.

Dự đoán tháng 1 và tháng 2 đầu năm 2023, 3 con giáp LỘC VỀ TAY CỰC NHIỀU, phát tài giàu nứt vách, phú quý hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận thế của con giáp ngày càng vượng, mọi việc suôn sẻ, chỉ cần bạn làm những gì mình cho là đúng và tập trung hơn vào việc kiếm tiền là có thể nhận được nguồn tiền giàu có. Vận số của họ tốt, tiền bạc rủng rỉnh. 

TUỔI HỢI

Tuổi Hợi không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc kiếm tiền, cũng không có khái niệm ham hố tiền nhiều nên cũng không quan tâm quá nhiều đến tiền bạc. Họ chỉ cần đủ ăn đủ mặc, bình an là đã tuyệt lắm rồi.

Dự đoán tháng 1 và tháng 2 đầu năm 2023, 3 con giáp LỘC VỀ TAY CỰC NHIỀU, phát tài giàu nứt vách, phú quý hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2023, tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc sẽ tốt hơn trước rất nhiều, áp lực trong sự nghiệp giảm đi đáng kể, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Chỉ cần Hợi chăm chỉ và đủ chú tâm, có thể hy sinh thời gian mà làm tốt công việc, phát huy hết thực lực, đầu tư hợp lý thì tử tin rằng tỷ suất sinh lợi sẽ rất cao.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 12 kéo dài đến giữa tháng 1, tài lộc chất cao như núi, 3 con giáp chuẩn bị máy đếm tiền, phú quý ập đến, may mắn bất ngờ

Cuối tháng 12 kéo dài đến giữa tháng 1, tài lộc chất cao như núi, 3 con giáp chuẩn bị máy đếm tiền, phú quý ập đến, may mắn bất ngờ

Dưới đây là những con giáp giàu có không ai sánh bằng từ cuối tháng 12 kéo dài đến giữa tháng 1, chỉ cần ngồi không hưởng phúc lộc quý nhân phương xa mang đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 tháng đầu năm 2023 tử vi đầu năm mới tử vi hôm nay con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 26 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'