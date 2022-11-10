Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, 3 con giáp sau đây đều gặp may mắn, vận khí hanh thông trong 4 ngày giữa tháng 11/2022.
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Tuổi Mão
Tài vận của tuổi Mão khá rực rỡ trong 4 ngày giữa tháng 11/2022. Tài lộc rực sáng, cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy bản mệnh có nhiều nguồn thu khác nhau, không phải trông cậy chỉ riêng 1 mối.
Công việc của bản mệnh đang khá thuận lợi. Ấn Quan trợ mệnh, tuổi Mão không cần phải tranh đấu quá nhiều mà có thể yên tâm thể hiện năng lực của mình qua công việc, từ đó được cấp trên công nhận và cất nhắc lên vị trí xứng đáng.
Tuổi Mùi
Sang 4 ngày giữa tháng 11, người tuổi Mùi có thể sẽ gặt hái được nhiều tài lộc vào thời gian này khi mà có Thiên Tài ở bên. Con giáp này khéo léo tận dụng thời gian rảnh để tăng thêm thu nhập cho mình, làm lụng vất vả nhưng bù lại tiền về tay đều đều.
Sao Thiên Đức cho thấy các phương diện như công việc, tài chính của con giáp tuổi Mùi này sẽ gặp nhiều thuận lợi. Bạn có cơ may đón nhận cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp với mức thu nhập khá hứa hẹn.
Tuổi Hợi
Với tuổi Hợi thì 4 ngày giữa tháng 11 là thời gian bạn nên gặt hái tiền bạc về tay. Những cố gắng trong công việc của bạn tạm thời chưa nhìn thấy kết quả qua thu nhập từ công việc chính, nhưng việc tăng lương thăng chức có lẽ cũng chẳng còn xa nữa.
Bản mệnh tuổi Hợi có thể gặp được nhiều may mắn về chuyện tiền bạc hơn hẳn những con giáp khác luôn đó. Chuyện làm ăn thuận lợi, gặp được mối hàng tốt, lại có đối tác hợp tác làm ăn vừa ý.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm