Dự đoán 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ trong tháng 12 này: Sự nghiệp vươn tới đỉnh cao, tiền nhiều như lá rụng mùa đông, hối hả gánh vàng về nhà

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được bề trên ưu ái, rước vàng hốt bạc về nhà trong tháng 12 này.

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết những người tuổi Mùi vốn hiền lành nhưng rất thông minh, khéo léo, có tài năng nói, ngoài ra, những hạng mục mà họ đầu tư cũng thu được lợi nhuận cao, dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Họ có tham vọng rất lớn về sự nghiệp, vô cùng khí phách.

Trong tháng 12 này, có nhiều niềm vui đang chờ đợi người tuổi Mùi, phú quý “tìm đến tận cửa”, tài lộc thịnh vượng, hưởng trọn tất cả vinh hoa phú quý, công việc “một bước lên mây”. Nếu luôn duy trì được cuộc sống ổn định, sẽ đạt được mục tiêu đề ra, vững vàng tiến bước, nhất định có thể phát tài, nên vui vẻ hay cười, tài vận cũng theo đó ngày càng cao.

Phúc khí bao quanh, đón nhận tài lộc của chính mình. Cuộc sống sẽ có ngã rẽ mới, con đường trải đầy ánh sáng, gia đạo ổn định, sự nghiệp sung túc, vợ chồng phú quý.

Dự đoán 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ trong tháng 12 này: Sự nghiệp vươn tới đỉnh cao, tiền nhiều như lá rụng mùa đông, hối hả gánh vàng về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có vận may lớn trong tháng 12 này. Trong công việc, họ sẽ nhận được nhiều nhiệm vụ và dự án quan trọng. Họ được lãnh đạo quý mến, tin tưởng trao cho trọng trách cao cả.

Trong cuộc sống, tuổi Mão cũng biết tận dụng ưu điểm của bản thân để có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp và cuộc sống. Thời điểm này, người tuổi Mão là con giáp gặp được nhiều may mắn, nhờ có thái độ sống tốt mà vận tài và tình cảm đều có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong tháng 12 này, cuộc sống người tuổi Mão sẽ bước lên tầm cao mới. Nếu như không giàu có như mong đợi thì cũng vẹn toàn mọi thứ, khó khăn cũng được giải quyết. Thậm chí có người giàu sang không ai sánh bằng.

Nhìn chung, đây sẽ thời điểm đầy cơ hội và thách thức đối với tuổi Mão. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội và phát huy hết tài năng của mình thì sẽ gặt hái được thành tích xuất sắc, vạn sự như ý.

Dự đoán 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ trong tháng 12 này: Sự nghiệp vươn tới đỉnh cao, tiền nhiều như lá rụng mùa đông, hối hả gánh vàng về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi con giáp, người tuổi Tuất đa phần thường sống ngay thẳng, thật thà. Họ không vì tiền tài, địa vị mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm. Bất cứ làm việc gì, họ cũng đặt lợi ích tập thể lên trên. Tuy vậy, nhược điểm của người tuổi này là những lời nói thẳng của họ đôi khi lại thành khó nghe, làm mất lòng người khác.

Trong tháng 12 này, người sinh vào năm Tuất có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Họ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua những khó khăn. Con giáp này nếu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu sẽ đạt được thành tích lớn. Trong khi người kinh doanh buôn bán cũng ký được nhiều hợp đồng, bùng nổ doanh thu.

Nhìn chung, nhờ cầu tiến và hăng say lao động nên người tuổi này đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng, đánh giá cao. Cát khí vượng giúp con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cả năm giàu có, sung túc.

Thời điểm này, người tuổi Tuất còn gặp may mắn trong chuyện tình duyên. Những người còn độc thân sẽ tìm được đối tượng phù hợp vì vậy chớ có bỏ lỡ cơ duyên, đặc biệt là các bạn nữ. Những con giáp tuổi Tuất đã kết hôn có mối quan hệ ổn định. Đừng quên dành thời gian cho gia đình và quan tâm đến nửa kia nhiều nhất có thể.

Dự đoán 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ trong tháng 12 này: Sự nghiệp vươn tới đỉnh cao, tiền nhiều như lá rụng mùa đông, hối hả gánh vàng về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   tu vi ngay 29/11 tu vi ngay 30/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 19 phút trước
Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 28 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 31 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 49 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)