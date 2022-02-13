Dự đoán 2 ngày đầu tuần mới (14/2 - 15/2), 3 con giáp được Ngọc Hoàng mở kho phát vàng, làm gì cũng đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 13/02/2022 15:59

Tử vi cho biết, 2 ngày đầu tuần này, những con giáp dưới đây cực kỳ may mắn trong tình duyên và tài lộc.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo sở hữu tài năng, tham vọng hơn người. Họ thường có ý chí vươn lên không ngừng, họ luôn cảm thấy không hài lòng với mức thu nhập hiện tại và luôn theo đuổi cuộc sống vật chất tốt hơn. Tử vi cho biết, trong 2 ngày đầu tuần mới, tuổi Mão không ngồi yên một chỗ mà thường tìm những cơ hội tốt hơn cho bản thân mình.

Trên con đường tài vận của người tuổi này vượng hơn trước. Người đang chưa có công việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của mình kiếm được nhiều tiền bạc. Với những tuổi Mão làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng giá trị cao. Tiền bạc cứ thế thi nhau kéo đến khiến cho cuộc sống của bạn vô cùng sung túc.

Dự đoán 2 ngày đầu tuần mới (14/2 - 15/2), 3 con giáp được Ngọc Hoàng mở kho phát vàng, làm gì cũng đắc lộc - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là cón giáp khá mạnh mẽ, ý chí nhưng cũng rấtchân thật, yêu ghét rõ ràng. Những người tuổi Dần thường tuýp người ngay thẳng, không dối trá. Trong cuộc sống, đôi khi lời nói của bạn làm người khác mất lòng. Phần lớn những người tuổi Dần cũng giàu tham vọng, không chịu sống an phận. Bạn không muốn làm công việc quá ổn định mà luôn muốn bứt phá để đạt được những thành tích tốt hơn.

Tử vi có nói, trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong công việc. Dự án của họ đang triển khai đã có tín hiệu tích cực. Người tuổi này còn đi học thì học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt. Người thì được thăng quan tiến chức tiền bạc cực kỳ viên mãn.

Dự đoán 2 ngày đầu tuần mới (14/2 - 15/2), 3 con giáp được Ngọc Hoàng mở kho phát vàng, làm gì cũng đắc lộc - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân luôn đươc được biết đến với tính cách thật thà, ngay thẳng. Trong cuộc sống, những người cầm tinh con Khỉ khá hào phóng, trượng nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Người tuổi Thân cũng sống chân thành với bạn bè, người thân. Tuổi Thân khá giỏi kiếm tiền và cũng giỏi quản lý tiền bạc.

Dự đoán trong 2 ngày đầu tuần mới, tài lộc của người tuổi Thân vượng hơn thấy rõ. Con giáp này gặp may mắn trong công việc, có cơ hội chứng tỏ năng lực của bản thân. Đặc biệt trong giai đoạn này các mối quan hệ, người tuổi Tuất nhận được công việc tốt hơn hoặc chí ít cũng là nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Dự đoán 2 ngày đầu tuần mới (14/2 - 15/2), 3 con giáp được Ngọc Hoàng mở kho phát vàng, làm gì cũng đắc lộc - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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