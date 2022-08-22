Dự đoán 2 ngày đầu tuần (22/8, 23/8), 3 con giáp được Thiên Hoàng chiếu mệnh, ra đường đụng trúng rương vàng, đụng đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 06:39

Tử vi có nói, 2 ngày đầu tuần là thời điểm tuyệt vời cho 3 con giáp thực hiện mơ ước của bản thân mình. May mắn sẽ tới mọi sự sẽ thuận lợi trôi chảy, đừng để lỡ cơ hội của mình nhé!

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Trong số những con giáp, tuổi Hợi là những người được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ. Trong cuộc sống, tuổi Hợi thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm những điều hoàn hảo hơn. 

Tử vi học có nói, trong 2 ngày đầu tuần, những người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn thậm chí còn rất thịnh vượng. Con giáp này sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn. Cứ giữ vững tinh thần thì Hợi sẽ ngày càng thành công.

Dự đoán 2 ngày đầu tuần (22/8, 23/8), 3 con giáp được Thiên Hoàng chiếu mệnh, ra đường đụng trúng rương vàng, đụng đâu thắng đó - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong 2 ngày đầu tuần, những người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn thậm chí còn rất thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong số những con giáp, tuổi Sửu là người sống thực tế nhất, họ luôn đặt công việc lên hàng đầu và tâm niệm rằng, có làm thì mới có ăn, không thể phó mặc cho vận may mà bản thân phải tự lực cánh sinh, tự lao động mới xây dựng được thành công. Cuộc sống tuổi Sửu sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ, chuyển bại thành thắng, mọi thứ sẽ thăng hoa viên mãn cả tình lẫn tiền trong 2 ngày đầu tuần.

Tử vi học có nói, những người tuổi Sửu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, thăng hoa bất ngờ. Cơ hội tốt luôn xuất hiện trước mặt tuổi Sửu, họ chỉ cần đi đến là nắm bắt được. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn để đổi đời nếu biết tận dụng cơ hội xung quanh, tuổi Sửu có khả năng trở thành Rồng, thành Phương, sự nghiệp vững chắc ổn định, tài vận ngày càng dồi dào.

Dự đoán 2 ngày đầu tuần (22/8, 23/8), 3 con giáp được Thiên Hoàng chiếu mệnh, ra đường đụng trúng rương vàng, đụng đâu thắng đó - Ảnh 2
Cuộc sống tuổi Sửu sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ, chuyển bại thành thắng, mọi thứ sẽ thăng hoa viên mãn cả tình lẫn tiền trong 2 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

So với những con giáp khác, người tuổi Thân có ưu điểm là chịu thương chịu khó, không ngần ngại đối mặt với khó khăn thử thách để tự rèn luyện chính mình, đút kết được nhiều kinh nghiệm sống quý báu, làm tiền đề để phát triển cuộc sống sau này. Bước vào một giai đoạn nhất định, nếu tuổi Thân biết nắm bắt thời cơ thì họ sẽ giàu có không ai sánh bằng.

Tử vi học có nói, đúng 2 ngày đầu tuần, sự nghiệp của tuổi Thân sẽ bước lên tầm cao mới. Đặc biệt, vận may của họ sẽ lội ngược dòng bất ngờ. Trong giai đoạn này, tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Thân phát triển sự nghiệp kéo theo tài vận dồi dào, càng làm ăn càng sinh lời. Tuổi Thân chỉ cần không ngừng nỗ lực như họ từng làm, thì cuộc sống sắp tới sẽ thăng hoa.

Dự đoán 2 ngày đầu tuần (22/8, 23/8), 3 con giáp được Thiên Hoàng chiếu mệnh, ra đường đụng trúng rương vàng, đụng đâu thắng đó - Ảnh 3
Tử vi học có nói, đúng 2 ngày đầu tuần, sự nghiệp của tuổi Thân sẽ bước lên tầm cao mới. Đặc biệt, vận may của họ sẽ lội ngược dòng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính thm khảo, chiêm nghiệm

Tuần cuối tháng 7 âm lịch: Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, sải cánh ôm trọn tài lộc, xưng bá thiên hạ

Tuần cuối tháng 7 âm lịch: Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, sải cánh ôm trọn tài lộc, xưng bá thiên hạ

Tử vi cho biết, sang tuần cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ.

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