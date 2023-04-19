Dự đoán 12 con giáp 30/4 - 1/5: Dần đòi được nợ, Mùi có cơ thoát ế, Tỵ cẩn thận trong ăn uống

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 06:44

Theo dự đoán 12 con giáp, quý bạn tuổi Dần sẽ sớm thu lại được khoản tiền đã cho người kia mượn vay; bạn tuổi Mùi sớm gặp "nửa kia" trong hoàn cảnh không ngờ; bản mệnh tuổi Tỵ cần cẩn thận trong thực đơn ăn uống tránh bệnh lạ.

TUỔI DẦN

Sau ngày 30/4 - 1/5 này, theo dự đoán công việc bình thường, Dần nhất định phải chú ý đến giờ giấc và hiệu suất làm việc. Tài lộc được cải thiện nhờ vào các khoản tiết kiệm và đầu tư trước đó, bạn có thể thu lại được số tiền đã cho vay. 

Dự đoán 12 con giáp 30/4 - 1/5: Dần đòi được nợ, Mùi có cơ thoát ế, Tỵ cẩn thận trong ăn uống - Ảnh 1
Ngày 13/4 này, theo dự đoán công việc bình thường, Dần nhất định phải chú ý đến giờ giấc và hiệu suất làm việc. Ảnh minh họa

Dần hãy chấp nhận những điều mới mẻ. Đường tình duyên khởi sắc, bạn thu hoạch được những niềm vui nho nhỏ, người độc thân có cơ hội tìm được tình yêu như ý.

TUỔI MÙI

Theo tử sau ngày 30/4 - 1/5 cho rằng công việc của tuổi Mùi diễn ra kém hanh thông. Cục diện  đem đến nhiều khó khăn, rắc rối cho người tuổi này. Chính vì thế, bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với vấn đề phát sinh bất ngờ. 

Vận trình tài lộc “tụt dốc không phanh" trong khoảng thời gian này. Nếu như bạn không có kế hoạch quản lý tài chính ngay từ bây giờ thì sớm muộn gì con giáp này cũng rơi vào cảnh “rỗng ví".

Dự đoán 12 con giáp 30/4 - 1/5: Dần đòi được nợ, Mùi có cơ thoát ế, Tỵ cẩn thận trong ăn uống - Ảnh 2
Theo tử vi sau ngày 30/4 - 1/5 cho rằng công việc của tuổi Mùi diễn ra kém hanh thông. Ảnh minh họa

Vận trình tình cảm hài hoà, êm ấm. Bạn là một người may mắn khi được Quý Nhân nâng đỡ nên mối quan hệ giữa bạn và người ấy dần giảm đi những mâu thuẫn, hiểu lầm trong ngày. 

TUỔI TỴ

Sức khỏe tốt, bớt hút thuốc và tập thể dục nhiều hơn là bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Sức khỏe là vàng là bạc, quý bạn nên cẩn thận trong ăn uống như hạn chế ăn tái sống, ăn đồ ăn nhanh,... để đảm bảo cơ thể được mạnh khỏe.

Dự đoán 12 con giáp 30/4 - 1/5: Dần đòi được nợ, Mùi có cơ thoát ế, Tỵ cẩn thận trong ăn uống - Ảnh 3
Sau ngày 30/4 - 1/5 tới, người tuổi Tỵ có thể loại bỏ được những hiểu lầm và mọi việc trở nên dễ dàng. Ảnh minh họa

Sau ngày 30/4 - 1/5 tới, người tuổi Tỵ có thể loại bỏ được những hiểu lầm và mọi việc trở nên dễ dàng. Tình duyên khá ổn định, hãy trân trọng tình cảm của người ấy, bạn sẽ không hối hận. Công việc được cải thiện, thực lực của bạn vững vàng, địa vị ổn định. Đường tài lộc trong ngày hôm nay đang lên, hãy cố gắng nhiều hơn và bớt phụ thuộc, trông ngóng người khác.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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