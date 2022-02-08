Dự báo vận trình tháng Giêng của 3 con giáp may mắn, phú quý đầy tay, công danh tiến tới

Tâm linh - Tử vi 08/02/2022 16:00

Trong tháng Giêng này, những con giáp gặp vận đỏ trong sự nghiệp. Những dự định của họ sẽ sớm trở thành sự thật.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình hiền lành, bao dung, dĩ hòa vi quý. Họ thường không để bụng và dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đó là lý do khiến người tuổi này đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân phù trợ. Người tuổi Mão cả đời tích đức, làm việc thiện nên cuộc sống hậu vận cũng suôn sẻ như mong đợi.

Dự báo vận trình tháng Giêng của 3 con giáp may mắn, phú quý đầy tay, công danh tiến tới - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Trong tháng Giêng này, người tuổi Mão có tài vận thăng hoa, mọi dự định, ước mơ của họ đều có cơ hội trở thành hiện thực. Khi đó, những người làm công ăn lương cũng được cấp trên cất nhắc để có thể được đảm nhận vị trí cao hơn. Trong khi những người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm. Người tuổi này làm việc chăm chỉ sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với công sức lao động của bản thân.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người tốt bụng, đáng tin cậy và có trách nhiệm. Họ cũng rất khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên có được nhiều mối quan hệ hữu hảo. Tử vi dự đoán tháng Giêng mở đầu năm mới của người tuổi Tỵ có quý nhân trong gia đình giúp đỡ.

Kể từ đó, đường tài lộc của họ phất lên nhanh chóng, của cải cứ thế tràn về đầy túi. Kiếm được nhiều tiền, dù vậy con giáp này cũng biết cách tiết kiệm, quản lý của cải nên tiền bạc càng lúc càng nhiều lên. Người tuổi này tiếp tục làm việc chăm chỉ sẽ có cuộc sống giàu sang, tương lai tươi sáng.

Dự báo vận trình tháng Giêng của 3 con giáp may mắn, phú quý đầy tay, công danh tiến tới - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trung thực, có sao nói vậy và thường đối xử rất tốt với mọi người. Người tuổi này sống hòa đồng, có nhiều bạn bè và có mạng lưới các mối quan hệ rộng. Không những thế, con giáp này còn vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn, họ được quý nhân sẵn lòng giúp đỡ.

Dự báo vận trình tháng Giêng của 3 con giáp may mắn, phú quý đầy tay, công danh tiến tới - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

Trong tháng Giêng đầu năm mới, người tuổi Dậu có tài vận phú quý. Nếu nắm bắt được vận may thì tương lại sẽ được sống nhàn nhã, của cải ngập nhà. Ngoài ra, con giáp này cần cố gắng hơn nữa để thể hiện khả năng của bản thân trong nửa cuối năm. Đồng thời, người tuổi Dậu cần chú ý học cách suy nghĩ độc lập, tin rằng mình có thể giải quyết vấn đề thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 2 ngày đầu tuần (7/2 - 8/2): 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông

Tử vi 2 ngày đầu tuần (7/2 - 8/2): 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 2 ngày đầu tuần, bạn đã gặt hái được nhiều thành công khiến nhiều người mong ước.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn 3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 25 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 31 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót