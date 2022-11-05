Dự báo tin vui 3 con giáp “Trúng số đổi vận” trong ngày (6/11) cát lộc tìm đến, may mắn cận kề, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc tràn vào nhà.

Tử vi cho biết công việc trong ngày (6/11) của tuổi Dậu diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Vận trình tài lộc vượng phát.

Tử vi cho biết công việc trong ngày (6/11) của tuổi Dậu diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này dễ dàng kết nối với mọi người trong cuộc sống, do đó các mối quan hệ xã giao tiến triển và duy trì một cách tốt đẹp. Nhờ đó, con đường công danh của bản mệnh ngày càng thêm rộng mở.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp này biết cách nắm bắt mọi thời cơ kiếm tiền tốt trong ngày nhờ Ngũ hành Kim vượng, từ đó nâng cao nguồn tích lũy một cách đáng kể.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, êm ấm. Người độc thân dễ dàng tìm được người bạn đời phù hợp với mình nhờ vào sự cởi mở chính mình. Song song đó, tình cảm vợ chồng thêm khăng khít sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 16h

Con số may mắn: 23, 28

Tuổi Tý

Tử vi vui trong ngày (6/11) cho thấy người tuổi Tý vận thế trung bình.Vận trình tài lộc rộng mở gặp được nhiều may mắn, tiền bạc có dấu hiệu tăng dần. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui trong ngày (6/11) cho thấy người tuổi Tý vận thế trung bình, cần thể hiện bản thân nhiều hơn nữa.

Tình duyên: Nếu bạn dốc hết can đảm để tỏ tình, rất có thể sẽ nhận được sự từ chối tàn nhẫn của đối phương, khiến bạn cảm thấy đặc biệt không biết xấu hổ.

Công việc: Khá tốt, làm nhiều việc một lúc mà hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Trạng thái tốt như vậy cũng sẽ làm cho điểm của bạn tốt hơn và sẽ được trọng dụng hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rộng mở gặp được nhiều may mắn, tiền bạc có dấu hiệu tăng dần.

Sức khỏe: Sức khỏe bình thường, thân tâm thoải mái.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Con số may mắn: 15, 23

Tuổi Mùi

Có Lục Hợp che chở trong ngày (6/11) đường tài lộc của tuổi Mùi có cơ hội tăng tiến trong ngày thứ 3 này. Ảnh minh họa: Internet

Có Lục Hợp che chở trong ngày (6/11) đường tài lộc của tuổi Mùi có cơ hội tăng tiến trong ngày thứ 3 này. Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán nhờ sự nghiên cứu và tính toán chính xác nên có được những mối làm ăn tốt, thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Không những thế, vận trình công danh sự nghiệp cũng sẽ có những bước tiến khá xa. Con giáp này còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai sau này. Bạn nên tranh thủ thể hiện bản thân nhiều hơn.

Hôm nay cũng là ngày vận đào hoa của những chú Dê khá vượng nhờ ngũ hành tương sinh, các cặp đôi có thời gian vun vén mối quan hệ, tình cảm luôn được hâm nóng. Đối với những con giáp còn độc thân thì bạn nên mở rộng lòng, cởi mở hơn để đón nhận tình cảm của người khác dành cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 19h

Con số may mắn: 5, 25

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