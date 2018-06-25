Đốt phong lông xả xui như thế nào mới đúng và hiệu quả ngay lập tức?

Tâm linh - Tử vi 25/06/2018 15:12

Cách đốt phong lông (đốt vía) xả xui làm như thế nào cho đúng để nhanh chóng xua đuổi vận đen, rước điều lành về.

Đốt vía hay còn được gọi là đốt phong lông (phong long) được coi là một trong những cách xả xui cực kỳ phổ biến, làm như thế nào chắc hẳn ai cũng biết, nhưng để đốt vía đúng và hiệu quả có lẽ chưa hẳn số đông đã nắm rõ. Dưới đây là những chia sẻ về tục đốt vía xả xui trong dân gian giúp xua đuổi năng lượng tiêu cực, đón chờ điều mới mẻ đầy may mắn. Vậy đốt phong lông xả xui như thế nào cho đúng?

Đốt phong lông xả xui như thế nào mới đúng và hiệu quả ngay lập tức? - Ảnh 1

Đốt vía là nét văn hóa được lưu truyền lâu đời tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Đốt phong long theo quan niệm của người Việt

Người Việt Nam nói riêng và người châu Á có nền văn hóa đậm chất phương Đông nói chung đều có những tín ngưỡng rất đa dạng, đặc sắc. Đốt vía (đốt phong long) là một trong những nét văn hóa tín ngưỡng được duy trì lâu đời tại Việt Nam.

Người ta quan niệm rằng con người có hồn và vía đi theo, nếu như là đàn ông thì có ba hồn bảy vía, còn với phụ nữ thì cũng có ba hồn nhưng chín vía. Ngoài ra, vía cũng được “phân loại” theo từng người, có người nặng vía, có người lại nhẹ vía. Có người vía lành, có người vía dữ.

Đốt phong lông xả xui như thế nào mới đúng và hiệu quả ngay lập tức? - Ảnh 2

Đốt phong long có khả năng xua đuổi vía dữ, đón nhận điều lành - Ảnh: Internet

Trong các loại vía kể trên, người nhẹ vía được cho là có vía lành, thường sẽ mang đến vận may và tài lộc cho người khác. Ngược lại, với những người nặng vía hơn thì bị cho là vía dữ, có khả năng mang đến nguồn năng lượng tiêu cực, vận đen cho người khác.

Do đó, đốt vía được sinh ra để giải trừ những điều xui xẻo mà người vía không tốt đem đến hoặc xua đuổi những nguồn năng lượng xấu ẩn náu xung quanh gây ra vận hạn chẳng lành cho chủ nhân.

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Cách đốt phong long xả xui đúng cách hiệu quả ?

Đốt phong long xả xui hay còn gọi là đốt vía cũng cần phải thực hiện đúng trình tự mới mong đuổi được hết tai ương, xui xẻo. Bạn dùng lửa đốt một tờ giấy khổ lớn rồi hơ khắp xung quanh nhà, đặc biệt chú ý hơ vào các ngóc ngách tối tăm, ẩm thấp để loại bỏ đi năng lượng tiêu cực.

Lưu ý trong khi đốt vía, miệng nhẩm khấn: “Ba hồn bày vía, ba hồn chín vía ở đây, vía lành thì giữ, vía dữ mời đi” để xua đuổi những thứ tà ma, những điều đen đủi.

Đốt phong lông xả xui như thế nào mới đúng và hiệu quả ngay lập tức? - Ảnh 3

Đốt phong long thường gặp trong kinh doanh, buôn bán - Ảnh: Internet

Đối với các hộ kinh doanh chẳng may khách mở hàng nhưng không mua thì có thể dùng đốt vía làm biện pháp giải xui, hóa giải điều xấu để đón một ngày mới buôn may bán đắt hơn. Sau khi khách ra khỏi cửa hàng, bạn đốt giấy rồi hơ qua hơ lại trước cửa, nếu khách nữ thì hơ 9 lần, khách nam hơ 7 lần, miệng nhẩm câu: “Đốt vía đốt van, vía lành ở lại, vía dữ mời đi”.

Ngoài ra, đốt vía cũng được sử dụng sau khi đi đám tang hoặc đi qua những nơi u ám trở về nhà. Việc làm này giúp cho bạn trút bỏ những năng lượng xấu gặp phải bên ngoài, không để chúng theo về nhà. Cho nên, khi tiến hành đốt phong lông nên dừng ở ngoài cửa, đốt 1 mẩu giấy rồi vứt xuống đất, nhảy qua 7 lần nếu là nam, nhảy qua 9 lần nếu là nữ.

Cách đốt vía cho trẻ sơ sinh theo quan niệm dân gian

Cách đốt vía cho trẻ sơ sinh theo quan niệm dân gian

Nhiều bà mẹ thường chia sẻ kinh nghiệm đốt vía cho trẻ sơ sinh khi con có hiện tượng quấy khóc, bỏ bú, giật mình. Đây là những mẹo thông thường để đuổi đi 'vía dữ' được lưu truyền trong dân gian.

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