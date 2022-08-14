Đồng hồ điểm đúng 16h30 ngày 14/8/2022, Phật Bà hiển linh phù hộ, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tài lộc', làm một lời mười, thảnh thơi không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 09:59

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "ngửa tay hứng mưa tài lộc", làm một lời mười, thảnh thơi không lo nghĩ vào đúng 16h30 ngày 14/8/2022.

Tuổi Dậu 

Đúng 16h30 ngày 14/8/2022, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra dễ dàng hơn mọi ngày. Quý nhân nâng đỡ đem lại cho bản mệnh nhiều cơ hội làm ăn hiếm có. Đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng lại càng có nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm đong đầy hạnh phúc. Tam Hợp nâng đỡ mang tới cho con giáp may mắn này câu chuyện tình yêu đầy đủ sắc màu. Tình yêu khiến bạn say mê và thậm chí là quên hết mọi sầu muộn đang có.

Đồng hồ điểm đúng 16h30 ngày 14/8/2022, Phật Bà hiển linh phù hộ, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tài lộc', làm một lời mười, thảnh thơi không lo nghĩ - Ảnh 1
Đúng 16h30 ngày 14/8/2022, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra dễ dàng hơn mọi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra hanh thông trong thời điểm tới. Dường như không có nhiều sự thay đổi tích cực do tâm trạng ủ rũ, thiếu sức sống của con giáp này ảnh hưởng. Đừng quên chỉ cần một chút bất cẩn hay phút bốc đồng của bản mệnh cũng có thể gây ra những tai họa nghiêm trọng.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ hài hòa viên mãn. Mối quan hệ tình cảm của bản mệnh với nửa kia luôn được thuận hòa. Người độc thân dễ dàng tìm được người ưng thuận trong các mối quan hệ xã giao thường ngày.

Đồng hồ điểm đúng 16h30 ngày 14/8/2022, Phật Bà hiển linh phù hộ, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tài lộc', làm một lời mười, thảnh thơi không lo nghĩ - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra hanh thông trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều tin vui và may mắn vào đúng 16h30 ngày 14/8/2022. Mọi chuyện sẽ đều diễn ra khá thuận lợi và trôi chảy. Chính nhờ năng lực của bạn dù có gặp trở ngại cũng có thể nhanh chóng xử lý vấn đề mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung. Bản mệnh cũng sẽ nhận được sự công nhận của đồng nghiệp và cấp trên.

Trên phương diện tình cảm, bạn cần biết trân trọng những điều tuyệt vời mà đối phương dành cho mình chứ không phải nhìn vào khuyết điểm của người ta mà chỉ trích hay hờn dỗi. Một yếu tố quan trọng khác, đó là gia đình sẽ ảnh hưởng tới bạn rất nhiều trong những suy nghĩ liên quan tới công việc.

Đồng hồ điểm đúng 16h30 ngày 14/8/2022, Phật Bà hiển linh phù hộ, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tài lộc', làm một lời mười, thảnh thơi không lo nghĩ - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều tin vui và may mắn  - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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