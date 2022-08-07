Đồng hồ điểm đúng 16h chiều nay (7/8): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', trúng được quả đậm đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 04:50

Giờ thiêng đã điểm, 3 con giáp này có nhiều khởi sắc, vượng vận quý nhân, Thần Tài ghé thăm, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào.

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ không bao giờ chịu lùi bước hay khuất phục trước khó khăn. Với họ, mọi thứ đều dễ dàng và hầu hết càng về già càng ổn định.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều nay (7/8): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', trúng được quả đậm đổi đời giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho hay, đúng 16 giờ chiều nay (chủ nhật, 7/8), nhờ cát tinh chiếu mệnh mà con giáp tuổi Dần sẽ có cơ may đổi đời trong chốc lát. Thành công mà con giáp này có được khiến họ muốn nghèo cũng không được, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Đối với những người làm kinh doanh, nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể cá kiếm được khối tài sản to lớn. Trong khoảng thời gian này, dù tuổi Dần không chủ động đi tìm kiếm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến tới cuối năm, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài năm sau.

Tuổi Thìn

Thìn đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Con giáp này thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều nay (7/8): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', trúng được quả đậm đổi đời giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16 giờ chiều chủ nhật tuần này (7/8), vận trình tài lộc của người tuổi Thìn phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh. Thìn sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành, có cơ hội trúng được quả cực đậm nếu biết nắm thời cơ.

Số dư trong tài khoản lên đến tiền tỷ, cuộc sống thuận lợi, tình duyên như ý chính là may mắn lớn nhất mà Thìn có được. Nếu đi đúng hướng, không ngừng học hỏi Thìn sẽ tự khiến khối tài sản mình đang có nảy nở, sinh sôi gấp bội.

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống người tuổi Ngọ luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều nay (7/8): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', trúng được quả đậm đổi đời giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (7/8) cho biết, đúng 16 giờ chiều cùng ngày, con giáp tuổi Ngọ may mắn có sao tài lộc phù trợ, Thần Tài gõ cửa, nên công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ, khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết, tháo gỡ, may mắn kéo đến cùng cơ hội kiếm tiền, thậm chí sẽ đụng trúng “hũ vàng”. Mọi thứ trong thời gian này bất ngờ hanh thông. Cũng nhờ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên giúp con đường tài vận của con giáp này thăng tiến vượt bậc.

Dự báo, khoảng thời gian sắp tới chính là lúc tuổi Ngọ khổ tận cam lai, được hưởng những thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực vượt khó. Những sự cố gắng của Ngọ sẽ giúp con giáp này khẳng định vị thế của mình, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp. Nếu biết cách nắm bắt và tận dụng, bạn sẽ nhận được trái ngọt. Tài lộc sẽ không ngừng chảy vào ví của Ngọ khiến cho cuộc sống sung túc, đủ đầy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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