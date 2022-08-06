Tử vi đúng 7 ngày tới (7/8 - 13/8): 'Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời', 3 con giáp đổi vận lên đời, tiền đếm rã tay, thiên hạ người người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 17:29

Theo thầy tử vi cho biết, trong 7 ngày tới (7/8 - 13/8), có 3 con giáp này nhận nhiều may mắn, công việc tiền bạc vô cùng thuận lợi.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo, trong 7 ngày tới (7/8 - 13/8), tuổi Tý sẽ có sự nghiệp bước sang trang mới. Họ sẽ có nhiều nhân duyên tốt trong công việc, từ đó kiếm ra nhiều tiền hơn, cuộc sống được cải thiện rõ rệt về tài chính.

Tử vi đúng 7 ngày tới (7/8 - 13/8): 'Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời', 3 con giáp đổi vận lên đời, tiền đếm rã tay, thiên hạ người người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày này, không chỉ nguồn tài phú ngày càng dồi dào, Tý thậm chí lại còn kết giao được với những quý nhân có quyền có chức khi được cấp trên trực tiêp đề bạt cất nhắc lên vị trí mới. Khoảng thời gian này, người tuổi Tý có thể đầu tư, kinh doanh của con giáp này cũng vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, nhưng bạn cũng cần phải xem xét thật cẩn thận trước khi thử sức.

Tuổi Tý có nhiều cơ hội cảm nhận sự lãng mạn trong tình cảm nhờ sao Bách Việt chiếu mệnh. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là sẽ khiến cuộc sống sang trang, bản thân được tận hưởng hạnh phúc.

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc trong 7 ngày tới (7/8 - 13/8) của người tuổi Ngọ khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thực hiện ngay, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Tử vi đúng 7 ngày tới (7/8 - 13/8): 'Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời', 3 con giáp đổi vận lên đời, tiền đếm rã tay, thiên hạ người người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp được quý nhân phù trợ. Họ nhận thêm được những lời khuyên quý giá để quyết đoán hơn trên thương trường. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ nên được trời ban phúc lộc, có thể tất toán nợ nần, tiền tài dư dả.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này trong 7 ngày tới thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đối với người độc thân, bạn nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Tuổi Mùi

Tử vi có nói, trong tương lai gần 7 ngày tới (7/8 - 13/8), người cầm tinh con Dê sẽ trở nên giàu có và thịnh vượng. Vận số thời gian này rất tốt nên có thể thực hiện những ý định đầu tư của mình. Bạn sẽ được quý nhân Thần Tài độ mệnh nhiệt tình.

Tử vi đúng 7 ngày tới (7/8 - 13/8): 'Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời', 3 con giáp đổi vận lên đời, tiền đếm rã tay, thiên hạ người người ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này này làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, người tuổi Mùi làm kinh doanh thì doanh số tăng lên, kiếm tiền cực đỉnh. Chưa hết, con giáp này có dịp tái ngộ với cố nhân, nhận được những lời khuyên, lời gợi ý quý báu cho công việc mình đang làm. 

Cũng trong 7 ngày này, Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng mà thôi. Với người có đôi có cặp, chuyện tình cảm cũng giúp bạn thêm tràn đầy năng lượng. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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