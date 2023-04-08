Đồng hồ điểm đúng 0 giờ ngày 10/4, 3 con giáp được 'CÁT TINH báo mộng', xoay chuyển càn khôn, cá chép hóa RỒNG, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt

Con giáp này là người có bản lĩnh, ứng biến linh hoạt, sẵn sàng làm mới bản thân trong các vấn đề cần có sự thích ứng với từng hoàn cảnh. Do đó, họ có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cấp trên. Đặc biệt, sự chủ động sẽ giúp bản mệnh dễ đạt được thành công hơn là chờ đợi cơ hội đến.

‏Từ 0h ngày 10/4, người tuổi Dần có được tài lộc bình ổn, thậm chí có phần tăng tiến hơn nhờ được khen thưởng. Những người tham gia làm ăn kinh doanh có dấu hiệu vượng phát, mở rộng và phát triển tốt đẹp.

Tuổi Mão nổi tiếng là người có tính cách chân thành, hào phóng và giỏi quan sát, diễn đạt nên làm gì cũng giỏi.

Từ 0 giờ ngày 10/3, vận trình của con giáp này ngày càng lên cao khi họ có thêm nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Khi đã tích luỹ đủ kinh nghiệm và tiền vốn, người tuổi Mão có thể cân nhắc đến việc phát triển kinh doanh hoặc thay đổi môi trường làm việc có tính đột phá hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ở thời điểm này, những người tuổi Mão làm kinh doanh sẽ gặp phải một vài thay đổi nhỏ. Tuy nhiên họ không cần lo lắng vì bản thân sẽ sớm tìm được cơ hội tốt.

Nhờ có công việc hanh thông mà người tuổi Mão có tài chính khá ổn định. Với những người làm công ăn lương thì đây là thời điểm tốt để họ phát triển sự nghiệp khi cơ hội thăng quan tiến chức ngày một gần hơn. Để không gặp phải kẻ tiểu nhân, con giáp này nên chăm chỉ hơn và cẩn thận từng li từng tí khi làm việc.

Tuổi Dậu

Từ 0 giờ ngày 10/4, Tuổi Dậu sẽ gặt hái được thành công lớn. Tuy nhiên bản mệnh nên khiêm tốn và cố gắng thật nhiều, đừng tự mãn, huênh hoang dễ gặp rắc rối. Người làm lãnh đạo chớ nên để tâm lời nịnh nọt của cấp dưới kẻo sa bẫy, đưa ra quyết định sai lầm.

Phương diện tài chính có sự phát triển đáng mừng. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng, tăng lương. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế, đi trước đối thủ một bước nên đồng tiền đổ vào túi cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Sao Tử Vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để vươn lên.

* Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.