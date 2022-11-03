Tử vi ngày 3/11/2022 của 12 con giáp , ngày mới Thực Thần mang tới tin vui để tuổi Hợi sẽ mỉm cười thật dịu dàng với mọi người. Hầu hết mọi mặt trong cuộc sống đều thuận lợi. Trong công việc, bạn nổi bật vì sự duyên dáng và sức sáng tạo bất tận. Nếu đang muốn thay đổi hướng đi, đây cũng là lúc cơ hội tốt sẽ tìm đến bạn.

Hợi có những biểu hiện xuất sắc trong công việc. Người lãnh đạo ra những quyết sách đúng đắn dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Nếu là người làm công ăn lương, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kim - Thủy tương sinh mang lại tín hiệu tích cực liên quan đến mối quan hệ trong gia đình cũng như chuyện tình cảm của bản mệnh. Khi bạn bớt ngang bướng, thích thể hiện cái tôi thì càng gia tăng sự kết nối với những người xung quanh mình.

Kim - Thủy tương sinh mang lại tín hiệu tích cực liên quan đến mối quan hệ trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị trở nên dễ tính hơn trong ngày có Lục Hợp nâng đỡ. Bạn bao dung hơn với những sai lầm của người khác khi biết đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh của đối phương.

Người làm đầu tư kinh doanh cũng có thể mở rộng mạng lưới khách hàng vào ngày hôm nay. Nhờ việc giữ chữ tín, tuổi Tý nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Ai cũng sẵn sàng hợp tác với con giáp này để cùng tạo ra lợi nhuận.

Phương diện tình cảm cũng báo hiệu những dấu hiệu tích cực. Con giáp này có thể nhận được lời bày tỏ của người khác giới. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bản mệnh nên cho đôi bên một cơ hội.

Người tuổi Tị trở nên dễ tính hơn trong ngày có Lục Hợp nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người làm công ăn lương có việc làm thêm, tuy vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu hơn. Tuổi Tý cũng cần có kế hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng, phát triển những hình thức đầu tư mới nhằm đem lại nguồn thu nhập tốt hơn và ổn định hơn.

Ngũ hành tương sinh cho thấy khi bạn theo đuổi cuộc sống tối giản cũng là lúc mà bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Không những thế, bạn bớt đi việc mua sắm những món đồ không cần thiết đã từng khiến cuộc sống của bạn trở nên bận rộn, khó chịu.

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Tý nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Người làm công ăn lương có việc làm thêm, tuy vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo