Đồng hồ điểm 12h02p ngày mai 26/8: TOP 3 con giáp đi đến đâu may mắn đến đó, ra đường đạp phải hố vàng, tiền tài về tay, phú quý bùng nổ, vạn sự hanh thông, bản mệnh tình duyên tươi đẹp, đào hoa vượng sắc

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý đại cát đại lợi. Sự thông minh và nhạy bén vốn có cùng với Tam Hợp trợ mệnh giúp người tuổi này đưa ra được những quyết định sáng suốt trong quá trình làm việc. Nhờ đó mà con đường thăng tiến của bản mệnh ngày càng thăng hoa, nở rộ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ấm êm hòa hợp. Kim sinh Thủy giúp hòa khí gia đình lúc nào cũng thuận hòa, vui vẻ. Từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, các cặp đôi luôn bàn bạc, trao đổi đề cùng đưa ra quyết định.

Tài lộc: Vận trình tài lộc cải thiện một cách rõ rệt. Nguồn thu nhập tốt giúp con giáp này nâng cao được chất lượng cuộc sống của mình đáng kể. Tuy nhiên, tuổi này đừng vì thế mà tiêu xài một cách phung phí nếu không muốn rơi vào tình cảnh túng thiếu, nợ nần.

Vận trình tình cảm ấm êm hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi và dễ dàng. Chính Quan trợ mệnh giúp người tuổi này có cơ hội để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình trong công việc. Thông qua đó, mọi người dần thay đổi cách nhìn nhận về bản mệnh và con đường “thăng quan tiến chức” được rộng mở từ đây.

Thiên Ấn mang lại cho con giáp tuổi Sửu những ý tưởng táo bạo trong công việc, may mắn là mọi người rất lắng nghe những gì bạn chia sẻ, cho dù tính thực tế vẫn cần phải được xác minh nhưng hiện tại bạn cảm thấy hài lòng với tiến trình công việc hiện tại của cả nhóm.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu khả quan. Thổ sinh Kim xuất hiện mang đến đến mối nhân duyên tốt lành cho tuổi này và dễ dàng tạo ấn tượng tốt với người khác giới.

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi và dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra hanh thông dễ dàng. Nhị Hợp phù trợ nên người tuổi Tỵ mau chóng nắm bắt được các vấn đề, nguyên nhân sự việc. Cùng với tinh thần tiếp thu ý kiến tích cực giúp những người này có thể hạn chế được rủi ro trong quá trình xử lý công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trở nên khởi sắc. Con giáp này làm kinh doanh nên tận dụng thời gian này để gia tăng nguồn thu nhập của chính mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vô cùng hạnh phúc. Hỏa khắc Kim cho biết mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không thật sự hài hòa. Bất đồng quan điểm giữa những người trong nhà khiến không khí gia đình căng thẳng.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra hanh thông dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo