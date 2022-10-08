Đồng hồ điểm 12h02p hôm nay 8/10/2022: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này công danh tươi sáng, có điềm báo tài lộc, vận trình hanh thông, vạn sự như ý, cầu được ước thấy, tình - tiền viên mãn

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Bảy 08/10/2022 hôm nay, Tuổi Ngọ bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Ngọ luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 8/10/2022 hôm nay, tuổi Hợi dễ dàng nhận được sự đánh giá cao của mọi người nếu làm trong những lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, dịch vụ. Con giáp này còn có thể thăng tiến lên những vị trí cao hơn trong tương lai.

Người tuổi Hợi được Thiên Tài che chở, nhờ thế mà đường tài lộc của bản mệnh cũng khởi sắc hơn. Con giáp này đang làm ăn rất thuận lợi, kinh doanh phát đạt, tiền bạc trong nhà chẳng lo túng thiếu.

Chuyện tình cảm của con giáp này lại có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bạn được đào hoa dẫn lỗi, mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với người khác phái. Đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau ngay từ đầu nên mối quan hệ có thể sẽ tiến triển nhanh bất ngờ đấy.

Người tuổi Hợi được Thiên Tài che chở, nhờ thế mà đường tài lộc của bản mệnh cũng khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày Thứ Bảy 08/10/2022 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Dậu đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Dậu có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Dậu có tin tức tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo