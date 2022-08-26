Đồng hồ điểm 12h02p hôm nay 26/8: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh 'ngủ' trên đống vàng, tình duyên thập phần vượng sắc

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 26/8/2022 hôm nay, hứa hẹn tuổi Mão sẽ được nhận một khoản tiền hỗ trợ từ ai đó. Khó khăn đã tạm thời qua đi nhưng bản mệnh vẫn phải học hỏi thêm cách để vừa ổn định lại vừa gia tăng được thu nhập trong thời gian tới.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mão đón nhận những điều tốt đẹp. Các cặp đôi đã biết tìm cách hành xử đúng mực hơn để nhận được sự tin yêu của đối phương. Với những khó khăn mà hai người cùng vượt qua thì tình cảm đã bền chặt hơn.

Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Mão thực hiện các kế hoạch đầu tư, mở rộng kinh doanh Bạn sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư phù hợp nhờ khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác của mình.

Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Mão thực hiện các kế hoạch đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 26/8/2022 hôm nay, tuổi Sửu có những ý tưởng táo bạo trong công việc, may mắn là mọi người rất lắng nghe dù tính thực tế vẫn cần phải được xác minh. Con giáp này cũng hài lòng với tiến trình công việc hiện tại của cả nhóm.

Thời điểm này tuổi Sửu nên cố gắng xây dựng những kết nối, chúng sẽ mang lại nhiều giá trị bất ngờ và thú vị trong tương lai. Hãy mở lòng ra một cách vô tư, thoải mái, đừng tính toán nhiều vì điều đó cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho bản mệnh.

Tình duyên: Có vận đào hoa, bạn gặp nhiều may mắn, có khả năng gặp được người ưng ý. Những đôi đang yêu rút ngắn khoảng cách, thân mật hơn nhiều.

Thời điểm này tuổi Sửu nên cố gắng xây dựng những kết nối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trên phương diện tài lộc, may mắn có Thực Thần trợ mệnh, người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản tiền lương kha khá, xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra từ trước đến nay. Đừng vội hài lòng mà hãy coi đó là động lực để cố gắng hơn nữa.

Bên cạnh đó, tuổi Tỵ cũng đã hoàn thành được những điều mà bản mệnh xem là mục tiêu trước đây sớm hơn kế hoạch. Cảm giác thật tuyệt vời, tuy nhiên hãy giữ cho mình một lập trường vững vàng và luôn có thái độ khiêm tốn, điều này rất quan trọng.

Tình duyên: Rất tốt, khi bạn kết thân với người khác phái, người ấy dễ có ấn tượng tốt về bạn, bạn cũng dễ gặp được đối tượng ưng ý.

Trên phương diện tài lộc, may mắn có Thực Thần trợ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo