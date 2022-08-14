Đồng hồ điểm 12h02 hôm nay 14/8: TOP 3 con giáp TAM HỢP trợ mệnh, công danh xán lạn, sự nghiệp rộng mở, cơ hội trong tầm tay, nắm bắt sẽ nhanh chóng thăng tiến, thu nhập lên hương

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Người tuổi Hợi nhận thấy được các kế hoạch đang đi đúng quỹ đạo mong muốn nên hoàn toàn có thể an tâm về hiện tại. Nhưng để giảm tránh rủi ro không mong muốn, bản mệnh nên có sự chuẩn bị kỹ càng hơn.

Vận trình tình cảm càng ngày càng thêm nồng đượm, thời gian chỉ càng khiến cho tình yêu thăng hoa, đôi lứa bên nhau quấn quýt không rời. Ngày hai người bàn luận về chuyện tương lai có lẽ là chuyện không còn xa nữa.

Vận trình tài lộc không tệ. Nhờ việc chi tiêu tiết kiệm, khoa học mà những người này có thể sống thoải mái hơn.

Vận trình tình cảm càng ngày càng thêm nồng đượm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay Chủ nhật ngày 14/8/2022 hôm nay mang theo tin vui tài lộc về những cơ hội hợp tác làm ăn đến với tuổi Dần. Bản mệnh may mắn tìm được đối tác phù hợp, đôi bên có chung lý tưởng lại bổ khuyết cho nhau, cùng nhau phát triển.

Tuổi Dần có thừa sự táo bạo và dám nghĩ dám làm, nhưng đôi khi lại quá vội vàng khi đứng trước những quyết định quan trọng, chính vì thế, việc lựa chọn người hợp tác là điều vô cùng quan trọng. Do đó, tìm được một người đối tác bình ổn và cẩn thận là điều con giáp này luôn ghi nhớ trong lòng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Tình yêu lứa đôi giữa bạn và người ấy ngập tràn hạnh phúc, viên mãn do có Tam Hợp Quý Nhân che chở đường tình yêu cho mình.

Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ hôm nay gặp Thiên Ấn chiếu cố nên khá là uy quyền khi đi làm, nói có người nghe, làm có người công nhận. Công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay cuối cùng cũng được cấp trên nhìn thấy, không phải áy náy nữa. Chỉ cần làm tốt việc của mình, không cao ngạo thì thành công nào cũng sẽ tới.

Đường tài lộc của con giáp này khá sáng. Bạn độc lập tài chính và lao động chính đáng để có một khoản riêng không phải sống phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Mọi chuyện đều đến tay bạn tự lo từ đầu đến cuối, không cần dựa dẫm ai vì sợ sau này bị người khác kể công, cực phiền hà.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau giúp cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy luôn tiến triển một cách tốt đẹp.

Đường tài lộc của con giáp này khá sáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo