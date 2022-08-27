Đồng hồ điểm 12h trưa nay 27/8: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình không lo, đường tài lộc tươi đẹp, tiền tài về tay, vận may đỏ thắm, người độc thân thoát 'kiếp FA'

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 01:25

Đúng 12h trưa nay 27/8, thực thần nâng đỡ 3 con giáp này vận trình không có trở ngại, đường tài lộc đỏ thắm, vận may lên hương, người độc thân tìm được nửa kia.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra mở mang kiến thức. Thực Thần xuất hiện báo hiệu đây sẽ là ngày tuyệt vời để con giáp này mở rộng khả năng quan sát cũng như hiểu biết của mình. Ngoài ra, Hỏa – Thổ tương sinh còn giúp cho những việc quan trọng diễn ra thuận lợi bất ngờ.

Thực Thần ghé thăm, hôm nay là một ngày thu hoạch lớn lao đối với người tuổi Tỵ, đặc biệt với những ai đang làm nghề tự do. Nhờ đã không ngừng vươn lên, bạn có thể được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra suốt bấy lâu nay.

Về tình cảm, ngũ hành tương sinh nên tuổi Tỵ cứ an tâm là tình cảm vợ chồng bạn vẫn vững mạnh, gắn kết. Người kia là tri kỷ của bạn, họ sẽ không vì thời điểm khó khăn mà bỏ đi, quay lưng với bạn. Trò chuyện, tâm sự với nhau là một cách để dung hòa sự khác biệt, giải tỏa mọi thắc mắc hiểu lầm giữa 2 cá thể.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 27/8: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình không lo, đường tài lộc tươi đẹp, tiền tài về tay, vận may đỏ thắm, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 1
Về tình cảm, ngũ hành tương sinh nên tuổi Tỵ cứ an tâm là tình cảm vợ chồng bạn vẫn vững mạnh, gắn kết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ không lo. Tinh thần thoải mái giúp tuổi Ngọ phát huy hết năng lực cũng như trí tuệ của mình. Con giáp này có thể tìm được sự an ủi từ những người thân yêu để vượt qua các khó khăn xuất hiện trong lúc làm việc.

Chuyện tình cảm nhìn chung tốt đẹp, con giáp này như được tiếp thêm luồng sinh khí mới nên hừng hực khí thế, muốn bày tỏ tình cảm với người thầm thương trộm nhớ. Nếu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc sống độc thân của mình thì bản mệnh hãy mạnh dạn tỏ tình vì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Những người đã có đôi nên dành thời gian cho một nửa của mình để cùng tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 27/8: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình không lo, đường tài lộc tươi đẹp, tiền tài về tay, vận may đỏ thắm, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 2
Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ không lo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn thỏa. Người tuổi này xử lý công việc hiệu quả, nhờ vậy mà nhận được cơn mưa lời khen của cấp trên. Những người làm kinh doanh cũng có thể tận dụng thời cơ này để đưa ra các quyết định đầu tư kịp thời.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Thiên Tài xuất hiện giúp túi tiền của con giáp này được cải thiện một cách rõ rệt.

Con giáp này thích nhất khi được ở bên cạnh người thân của mình trong hôm nay dù bạn vốn là người tự do, thích bay nhảy. Bởi bạn cảm thấy sau tất cả những chuyện đi, tất cả những hành trình, tất cả những cuộc vui thì vẫn cần một nơi ấm áp, mang lại cảm giác bình yên mà không phải lo nghĩ gì đó chính là gia đình để quay về.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 27/8: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình không lo, đường tài lộc tươi đẹp, tiền tài về tay, vận may đỏ thắm, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 3
Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 26/8, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, THẦN TÀI gõ cửa, hỷ sự rơi trước nhà, tài lộc bùng nổ, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một vùng

Cuối ngày hôm nay 26/8, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, THẦN TÀI gõ cửa, hỷ sự rơi trước nhà, tài lộc bùng nổ, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một vùng

Cuối ngày hôm nay 26/8, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, thần tài gõ cửa, tài lộc bùng nổ, vàng bạc trải đầy nhà, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất vùng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 9 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa