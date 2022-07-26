Đồng hồ điểm 12h trưa mai 27/7: TOP 3 con giáp mở cửa thấy tài lộc, tiền tài tới tay, 'ngồi không' của cải cũng chất như núi, mua nhà sắm xe, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia

Chính Quan là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những người tuổi Mùi vẫn luôn phấn đấu vì sự nghiệp. Bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm cao và sự nghiêm túc của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp và ổn định. Trải qua trò chuyện, trao đổi thường xuyên, bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Nhờ những cố gắng từ trước đến nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên một chức vụ xứng đáng hơn với năng lực của mình. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai, để những kẻ luôn có ý định hạ bệ bạn phải tâm phục khẩu phục.

Chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp và ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có Chính Tài nâng đỡ nên công việc suôn sẻ hơn mọi ngày. Đặc biệt là những bạn làm trong ngân hàng, kế toán, thủ quỹ hoặc có doanh nghiệp, cửa hàng riêng do mình quản lý. Tuy nhiên đừng cẩu thả kẻo vướng vào sai sót đáng tiếc

Tam Hợp hứa hẹn sẽ mang lại cho con giáp tuổi Thân những kỷ niệm êm đẹp trong ngày mai. Ví dụ như nếu đang phải làm việc ở nhà cũng là cơ hội để bạn và người ấy cùng nhau thưởng thức bữa sáng mỗi ngày.

Thiên Tài giúp cho con giáp tuổi Thân cải thiện tài chính trong ngày mai. Bạn có quyền chiều chuộng bản thân mình một chút ngày nhưng đừng thái quá đến mức không cần thiết và làm hư chính bạn nhé. Mọi thứ đều cần có ranh giới quy tắc.

Tam Hợp hứa hẹn sẽ mang lại cho con giáp tuổi Thân những kỷ niệm êm đẹp trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 27/7/2022 của 12 con giáp, người tuổi Dậu thấy được ánh sáng để gia tăng thu nhập với sự hỗ trợ của Chính Tài. Khi có tiền, bạn nhớ trả nợ ngay nhé, khi bạn đã đưa ra lời hứa hẹn với ai đó, hãy thực hiện chúng. Hãy thể hiện bản lĩnh và sự tử tế của mình, thay vì chỉ nói suông và khiến cho ai đó thất vọng nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đảm bảo để bạn thực hiện những đam mê trong cuộc sống. Bạn rất ý thức việc này để tránh vì say mê công việc quá mà quên đi việc chăm sóc chính mình.

Vận tình cảm may mắn nhờ Thủy sinh Mộc nên những đôi đang có chiến tranh lạnh sẽ giảng hòa ngày mai. Ngoài ra nhiều người còn có hẹn với bạn bè, người thân hoặc đón người quen tới thăm nhà, cực kỳ vui vẻ và phấn chấn.

Vận tình cảm may mắn nhờ Thủy sinh Mộc nên những đôi đang có chiến tranh lạnh sẽ giảng hòa ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo