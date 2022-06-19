Đồng hồ điểm 12h ngày mai 20/6: Những con giáp này ra đường cẩn thận trước sau kẻo tiền mất tật mang, họa rơi xuống đầu, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tình duyên rạn nứt

Đừng vì một số hoàn cảnh không thuận lợi, không như ý do ảnh hưởng của Kiếp Tài mà con giáp tuổi Thìn đã nản chí, bỏ cuộc. Nếu có mâu thuẫn trong tập thể hãy xem như đó là việc đương nhiên và bạn cần thời gian để cân nhắc, cân đối lại trước khi thống nhất được ý kiến.

Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh dễ bị vỡ mộng về chuyện tình cảm. Những chuyện tình trên phim hoặc trong tiểu thuyết khiến chúng ta hiểu nhầm rằng tình yêu đích thực chính là việc sống chết phải có nhau nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình. Bạn không thể nào biết rõ mọi chuyện, ngoài kia vẫn còn nhiều người tài giỏi hơn bạn và xứng đáng để bạn học tập.

Đừng vì một số hoàn cảnh không thuận lợi, không như ý do ảnh hưởng của Kiếp Tài mà con giáp tuổi Thìn đã nản chí, bỏ cuộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mai cục diện Tương Xung khiến công việc của người tuổi Tuất liên tiếp gặp trục trặc. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách trốn tránh, đổ tội cho người khác.

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh ký kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày mai, nếu không bạn sẽ rất dễ mắc sai lầm hoặc rơi vào bẫy kẻ xấu giăng sẵn, khiến tiền bạc suy giảm. Tốt nhất hãy chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn.

Trong ngày Thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh tham công tiếc việc dẫn đến tình trạng lao lực. Hãy nhớ rằng chỉ khi có sức khỏe, đầu óc minh mẫn thì bạn mới làm việc đạt được hiệu quả cao.

Trong ngày Thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh tham công tiếc việc dẫn đến tình trạng lao lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tam Hội nhắc nhở con giáp tuổi Tý đừng vì công việc bận rộn mà quên mất thời gian bên bạn bè, người yêu thương.

Thiên Tài xuất hiện cho thấy có chút tiền bạc trong tay con giáp tuổi Tý càng trở nên phù phiếm hơn. Đừng vì phóng khoáng mà tiêu dùng hết số tiền mà bạn vừa kiếm được đấy nhé.

Thủy khí vượng dự báo rắc rối mà bạn có thể phải đối mặt hôm nay liên quan tới sức khỏe. Trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay, bạn nhớ tìm cách để bảo vệ bản thân một cách cẩn thận, chớ chủ quan nhé.

Thiên Tài xuất hiện cho thấy có chút tiền bạc trong tay con giáp tuổi Tý càng trở nên phù phiếm hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo