Đồng hồ điểm 12h hôm nay 21/6: Những con giáp này cầu được ước thấy, một bước lên mây, sung sướng hết phần thiên hạ, lộc lá tới tấp, tình - tiền viên mãn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 21/6/2022 hôm nay, công việc của tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ. Nhờ có tam hội phù trợ, con giáp này có thể tìm ra phương án giải quyết vấn đề hợp lý, dù vấn đề ấy có khó khăn đi chăng nữa.

Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp tuổi Sửu gặp được người có cùng chí hướng với mình. Đó sẽ là người hợp tác ăn ý cùng con giáp này, tương lai hai người có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, hãy giữ quan hệ với người đó.

Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp tuổi Sửu gặp được người có cùng chí hướng với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Người tuổi Mùi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tay chân chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Lại có Chính Ấn trợ mệnh nên các mục tiêu, mong muốn trên đường thăng tiến đều được thoả mãn.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Bản mệnh không cần phải lo lắng tới chuyện cơm áo gạo tiền nhờ nguồn thu dồi dào trong ngày.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Trong mọi mối quan hệ, không riêng gì tình cảm, con giáp này vẫn luôn đề cao sự bao dung và thấu hiểu. Chính điều đó đã giúp cho bản mệnh nhận được nhiều sự tôn trọng, yêu thương hơn từ người kia.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Nhờ có Tam Hội chiếu mệnh mà người tuổi này có thể dễ dàng nhìn ra được tiềm năng phát triển trong các dự án đã tính toán từ trước. Tuổi Mão có lòng tin khá lớn vào các quyết định của mình và những bước đi đầu cũng trở nên dễ dàng hơn.

Vận trình tài lộc không tệ. Dường như không có rào cản nào là ngắn bước được những người này khi mà đam mê kiếm tiền được ưu tiên hàng đầu.

Vận trình tình cảm ấm êm. Các cặp đôi yêu nhau sau nhiều hiểu lầm, sóng gió cuối cùng cũng tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn, suy nghĩ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để hai người hoá giải những hiểu lầm trước đó.

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo