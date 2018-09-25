Đoán vận mệnh và tính cách phụ nữ qua hình dáng đôi môi

Thử tham khảo những tiêu chí nhìn môi đoán tướng cực chính xác dưới đây xem bạn thuộc nhóm nào.

Đôi môi cũng chính là đặc điểm thể hiện tính cách của con người, qua đó mà ta có thể đoán được vận mệnh cuộc đời qua đôi môi một cách chính xác nhất. Khuôn miệng là nơi ta ăn uống, trò chuyện, bởi vậy mà sướng hay khổ đều do cái miệng mà ra.

Phụ nữ có miệng rộng môi dày

Đôi môi đầy đặn thể hiện bản lĩnh người phụ nữ, tính cách mạnh mẽ và biết vươn lên trong cuộc sống. Những người có đôi môi đầy đặn dù đặt họ ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều có thể sống tốt.

Miệng rộng thể hiện tài lộc, phú quý vinh hoa rộng mở, bởi vậy những người có miệng rộng môi dày là tướng được hưởng sung sướng cả đời, dù có gặp khó khăn cũng mau chóng qua đi. Những người có đôi môi như vậy đường tình duyên cũng rất tốt, tuy nhiên vì tính cách thật thà mà có thể bị người khác lợi dụng.

Miệng rộng môi dày là đôi môi hút tài lộc

Phụ nữ có đôi môi mỏng

Môi mỏng thể hiện người có năng lực nhưng lại thường khá cô đơn. Những người có đôi môi mỏng khá thành công trên con đường công danh sự nghiệp. Tuy nhiên bởi sự thành công sớm mà họ dễ tự kiêu và có cái tôi quá lớn. Bởi vậy mà dễ làm mất lòng người khác.

Phụ nữ có đôi môi mỏng nếu không tiết chế cảm xúc, cái tôi cá nhân thì rất dễ đổ vỡ. Những người môi mỏng cũng không kín tiếng trong mọi chuyện, dễ gặp thị phi hoặc tạo thị phi cho người khác.

Môi trên lớn hơn môi dưới

Những người này thường vui tính và khá nổi bật, thường là trung tâm của đám đông và là nhân vật không thể thiếu được trong các buổi tiệc để góp vui cho mọi người. Chính bởi tính cách hòa đồng như vậy mà những người này thường được đồng nghiệp, bạn bè yêu quý. Chỉ có một điều là cuộc sống hôn nhân không mấy ấm êm nên cần chú ý gìn giữ.

Dù có đôi môi thế nào, phụ nữ hãy luôn cố gắng phát triển bản thân không ngừng

Môi dưới dày hơn môi trên

Phụ nữ có phần môi dưới dày hơn môi trên là người có tuổi trẻ khá vất vả. Nếu chịu khó và cố gắng phát triển bản thân thì ở tuổi ngoài 30 sẽ có công danh sự nghiệp rộng mở. Tuy nhiên phụ nữ có đôi môi này thường hay bị người khác ghen ghét mà hãm hại, dù trong công việc hay cuộc sống hôn nhân. Bởi vậy mà phụ nữ phải luôn làm mới mình để giữ lửa cho hạnh phúc gia đình bền chặt.

Đường viền môi rõ nét

Phụ nữ có đường viền môi rõ nét là người có tấm lòng nhân ái, biết giữ chữ tín và sống tình nghĩa. Chính bởi lòng tốt đó mà dễ bị kẻ gian lợi dụng lòng tốt, gây thiệt thân. Tuy nhiên bạn đừng lo, vì số mệnh của những người phụ nữ này khá tốt, cả đời không phải chật vật lo miếng ăn, cái mặc.

Tu tâm tích đức, ắt sẽ có vận mệnh tốt lành hơn

Chung quy lại, những phụ nữ có số mệnh phú quý giàu sang, cả đời hưởng lộc đều có chung hình dáng đôi môi đường nét rõ ràng, khi ngậm lại thì nhỏ và không hở răng, khi há ra lại là miệng rộng. Đôi môi đầy đặn, nhân trung rõ ràng thể hiện người có nhiều tiền tài, sức khỏe trường thọ.

Có thể nhìn hình dáng đôi môi đoán được số mệnh, tuy nhiên sướng hay khổ cũng đều do miệng mà ra. Miệng nói những lời hay ý đẹp, khéo léo ứng xử sẽ giúp chủ nhân có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn hơn những người miệng đẹp nhưng lại nói những lời lẽ không hay tự gây họa cho bản thân. Bởi vậy, ngoài đôi môi đẹp ra, phụ nữ cũng cần lựa chọn lời vàng ngọc trước khi nói để tăng thêm nét đẹp cho tâm hồn.