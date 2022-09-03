Đỏ cả tình lẫn tiền, 3 con giáp Thần Tài bảo hộ, 'tháng 9 leo dốc, tháng 10 đỉnh cao, tháng 11 kiếm bộn’, tiền đếm không ngơi tay, cuộc sống như ý, gia đạo bình an phát hờn

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 09:40

Những con giáp sau đây có 3 tháng liên tiếp hái về lộc trời, cả duyên tình lẫn tiền bạc thắm đượm.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách ổn định và đặc biệt chú trọng tính chính trực, làm gì cũng rất bài bản. Theo tử vi, 3 tháng tới, vận thế của những người này rộng mở hơn, khá có triển vọng. Họ vốn khiêm tốn nhưng vẫn có thể gây ấn tượng với người khác bởi sự độc lập của mình.

Từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay của họ đều là sự may mắn. Theo đó, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều thuận lợi, kiếm tiền ngày càng nhanh, cuộc sống ngày càng tốt hơn trước. Cuộc sống càng thêm sung túc, phát triển nhanh chóng. Đây còn được xem là khoảng thời gian công việc làm ăn của gia đình người tuổi Dậu ngày càng phát đạt, mọi việc hanh thông, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn tấn tới vô cùng.

Đỏ cả tình lẫn tiền, 3 con giáp Thần Tài bảo hộ, 'tháng 9 leo dốc, tháng 10 đỉnh cao, tháng 11 kiếm bộn’, tiền đếm không ngơi tay, cuộc sống như ý, gia đạo bình an phát hờn - Ảnh 1
Con giáp gặp may mắn, hanh thông mọi bề. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Tuất nằm trong số những con giáp may mắn thời gian sắp tới đây. Họ lúc nào họ cũng nhiệt huyết với những đam mê của mình, hiếm khi thấy họ mỏi mệt hay ủ rũ. Do biết phát huy những điểm tốt, kiểm soát điểm yếu, tuổi Tuất dễ đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp.

3 tháng liên tiếp, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái bậc nhất, có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Nếu biết chọn đúng sở trường, cố gắng hết mình, nhất định tuổi Tuất sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn.

Đỏ cả tình lẫn tiền, 3 con giáp Thần Tài bảo hộ, 'tháng 9 leo dốc, tháng 10 đỉnh cao, tháng 11 kiếm bộn’, tiền đếm không ngơi tay, cuộc sống như ý, gia đạo bình an phát hờn - Ảnh 2
Tuổi này dễ có vận may như ý. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tử vi học có nói, càng đến cuối tháng 9, vận may của tuổi Tuất càng nở rộ, thậm chí có thể trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất nhì với cuộc sống sung túc được nhiều người ngưỡng mộ. Con giáp này nhanh chóng đón cuộc sống tương lai đủ đầy và được hưởng những điều tuyệt vời nhất.

Tuổi Thìn

Trong danh sách những con giáp làm nên đại nghiệp thì sẽ thật thiếu sót nếu không có tuổi Thìn. Trời sinh người tuổi Thìn vốn mang nhiều phước lành và dễ gặp được nhiều may mắn.

Trong 3 tháng tới đây, Thìn sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Con giáp này mặc dù khó lòng có được mọi thứ một cách trọn vẹn, tuy nhiên, chỉ cần tuổi Thìn biết hài lòng với cuộc sống đang có thì họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhìn chung, cuộc đời và đường công danh của người tuổi Thìn rất suôn sẻ, thành công. Con giáp này không những đem lại may mắn cho chính mình mà còn giúp gia đình hạnh phúc, viên mãn hơn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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May mắn đến gần giúp ba con giáp bội thu tài lộc, dù có gặp khó khăn vẫn có quý nhân dẫn lối, con đường tài lộc dồi dào.

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