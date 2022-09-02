Đúng 10h tối nay (2/9), 3 con giáp được THẦN TÀI ĐỔ LỘC, quý nhân phù trợ, tiền tài nhiều chất đống khiến thiên hạ phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 20:55

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 10h tối nay (2/9) những người chăm chỉ làm ăn nhận được bao lì xì, tiền tài chất đống, bội thu liên tiếp gấp đôi ngày thường.

Tuổi Thân

Đúng 10h tối nay (2/9), được Thiên Tài trợ lực trong ngày này, tuổi Thân được dự báo sẽ có được những may mắn bất ngờ kể cả trong lĩnh vực tài chính lẫn cuộc sống cá nhân. Nhờ sự chăm chỉ và chịu khó, con giáp này sẽ gặt hái được tin vui về tiền bạc liên tiếp. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư từ trước của mình.

Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp bạn thêm tự tin vào bản thân mình. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai, tin rằng mọi cố gắng của bạn đều sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.

Đúng 10h tối nay (2/9), 3 con giáp được THẦN TÀI ĐỔ LỘC, quý nhân phù trợ, tiền tài nhiều chất đống khiến thiên hạ phải ghen tỵ - Ảnh 1
Con giáp những ngày này rất hanh thông, may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong hôm nay, người tuổi Thân rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy để cả hai đưa ra những quyết định thống nhất, gìn gữ mối quan hệ hài hòa.

Tuổi Tý

Người cầm tinh con Trâu có thể chịu thương chịu khó, làm việc chăm chỉ, có tinh thần chính nghĩa, không lừa dối người thiện, không sợ điều ác, là những người giỏi lãnh đạo, vì vậy những người thuộc con giáp Tý đúng 10h tối nay (2/9) thần tài phù hộ.

Vận lớn, vận nhỏ tràn vào nhà, tài lộc hanh thông nên các sao may mắn tình cờ chiếu vào.

Vì vậy, ảnh hưởng của phúc khí mới mong thoát khỏi những điều không may mắn của thời kỳ đầu tài lộc gặp nhiều khó khăn, cơ hội may mắn sẽ đến, nắm bắt được cơ hội này thì tài lộc dồi dào gấp đôi và cuộc sống sẽ dài.

Đúng 10h tối nay (2/9), 3 con giáp được THẦN TÀI ĐỔ LỘC, quý nhân phù trợ, tiền tài nhiều chất đống khiến thiên hạ phải ghen tỵ - Ảnh 2
Con giáp trong thời gian tới càng cố gắng càng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, đối với một số ít người tuổi Tý trong tháng luôn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân trên con đường tìm kiếm tiền bạc, đồng thời lưu ý phải trau dồi tinh thần đồng đội cho bản thân, học cách hợp tác đôi bên cùng có lợi, và tin rằng hương hoa sẽ đến từ cái lạnh giá buốt.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không chú trọng quá đến tài chính với họ tiền không phải là tất cả, chỉ cần hứng lên họ có thể thẳng tay tiêu tiền mà không suy nghĩ.

Dẫu vậy, trong sự nghiệp, thần tài sẽ luôn bên cạnh họ giúp mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn. Trong công việc họ tập trung hết sức cao độ làm việc nỗ lực hết mình để kiếm và bù lại số tiền đã tiêu từ trước. Vì vậy cuộc sống của họ luôn thoải mái và lạc quan.

Đúng 10h tối nay (2/9), những người tuổi Dần có ý chí, lĩnh vực mà họ yêu thích nhất chính là lĩnh vực kinh doanh, họ có thể làm tốt những gì mà họ đã dự định làm. Họ phát huy khả năng của họ nên có thể kiếm được khoản tiền khá khẩm. Con giáp này có thể tự tin cho dù có khó khăn nào cũng đều vượt qua.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai (thứ Bảy, 3/9/2022) vận xui hết đeo bám, 3 con giáp vận may nối dài, phát lộc sung túc, mọi sự suôn sẻ, bình an, dễ bước đến đỉnh cao của cuộc đời

Đúng ngày mai (thứ Bảy, 3/9/2022) vận xui hết đeo bám, 3 con giáp vận may nối dài, phát lộc sung túc, mọi sự suôn sẻ, bình an, dễ bước đến đỉnh cao của cuộc đời

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai (thứ Bảy, 3/9/2022), những người tuổi này có cơ hội ‘cá kiếm’ giàu to, vận xui qua đi, may mắn ùa về, bước đến đỉnh cao của cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng