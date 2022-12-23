Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường được biết đến là những người khôn ngoan, tài giỏi, ăn nói khéo léo. Họ cũng là bậc thầy trong việc giao tiếp và rất giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân. Người tuổi này có uy tín, có danh tiếng. Họ nói được, làm được, không làm người khác thất vọng về mình.

Ngoài ra, con giáp này cũng có thể cho ra đời nhiều ý tưởng sáng tạo. Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, thu hái nhiều thành quả. Đặc biệt, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường dẫn lối nên gặp được nhiều tốt lành đến bất ngờ.

Tử vi dự báo dịp Giáng Sinh ngày (24, 25/12), con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều điều may vận may, nụ cười hạnh phúc từ đó đến với họ. Tài lộc của họ trong khoảng thời gian này lạc quan hơn trước. Họ có được sự nghiệp vượng phát, thành tích trong công việc ngày càng nổi bật.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vô cùng lạc quan, luôn yêu đời. Tuy thời gian trước đây còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn luôn tin tưởng vào tương lai phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Dịp Giáng Sinh ngày (24, 25/12), người tuổi Tuất bước vào thời kỳ may mắn về tiền bạc. Công việc trở nên thuận buồm xuôi gió, gặt hái liên tiếp thành công, thu nhập gấp đôi gấp ba, không phải lo lắng buồn phiền về cơm áo gạo tiền nữa.

Tuổi Thân

Thời gian qua quả thật không hề dễ dàng với những người tuổi Thân, nhưng chỉ cần cuối năm 2022, bạn sẽ được 2 chòm sao may mắn Thiên Khôi và Văn Xương chiếu sáng. Nhờ vậy mà bạn sẽ nói lời tạm biệt với cuộc sống nghèo khó, có cơ hội để đổi đời, tài lộc hanh thông. Thậm chí, nếu bạn nắm bắt tốt cơ hội thì đúng là một bước lên mây, cuộc sống về sau ít phải lo nghĩ về tiền bạc.

Dịp Giáng Sinh ngày (24, 25/12), một số người còn có thể được thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, trong việc hợp tác làm ăn với người khác thì bạn cần phải cẩn thận hơn. Nếu bạn chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì chắc chắn bạn sẽ được hưởng “trái ngọt”.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.