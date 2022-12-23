Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/12), 3 con giáp vận thế khởi sắc, thu nhập tăng lên nhanh chóng, tiền vàng nhiều chất chặt két, bản mệnh đón một cái Tết 2023 sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 16:29

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều mai (24/12), 3 con giáp này vận thế khởi sắc, thu nhập tăng lên nhanh chóng, tiền vàng nhiều chất chặt két, bản mệnh đón một cái Tết 2023 sung túc đủ đầy

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, thiện lương và rất chăm chỉ. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà nản lòng thì Sửu vẫn ngoan cường tiến về phía trước, tự tin khẳng định chính mình. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó nhưng con giáp may mắn này vẫn công thành danh toại.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/12), 3 con giáp vận thế khởi sắc, thu nhập tăng lên nhanh chóng, tiền vàng nhiều chất chặt két, bản mệnh đón một cái Tết 2023 sung túc đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều mai (24/12) nhờ có cát tinh chiếu mệnh Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, ăn nên làm ra. Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Sửu còn trở thành con giáp giàu có ngút trời, tiền ào ào chui vào túi, cứ vơi lại đầy.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sống lịch thiệp và thận trọng. Họ sống có trách nhiệm, không trốn tránh trách nhiệm của mình. Khéo léo trong ứng xử, họ được yêu mến và có nhiều bạn bè. Thêm vào đó, họ kiên nhẫn, tốt bụng và luôn giữ lời hứa. Tuy nhiên, tuổi Mão có một số nhược điểm nhất định. Đôi khi, họ tỏ ra quá thận trọng và do dự. Họ cũng khá bảo thủ, đôi khi chóng chán.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/12), 3 con giáp vận thế khởi sắc, thu nhập tăng lên nhanh chóng, tiền vàng nhiều chất chặt két, bản mệnh đón một cái Tết 2023 sung túc đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (24/12) này tuổi Mão có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi đương số phải chủ động tìm kiếm. Với những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Nguồn thu nhập phụ có tăng lên. Tuy nhiên, nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức hơn, đòi hỏi đương số cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều mai (24/12) vận trình tuổi Dần khởi sắc, thuận lợi cả về tài lộc và tình duyên. Tiền bạc tha hồ chảy vào két mà không mất quá nhiều công sức, tinh thần hứng khởi, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/12), 3 con giáp vận thế khởi sắc, thu nhập tăng lên nhanh chóng, tiền vàng nhiều chất chặt két, bản mệnh đón một cái Tết 2023 sung túc đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 24/12, không chỉ vậy, vận trình tình duyên con giáp trong tháng mới cũng nở rộ. Nhờ ông Tơ bà Nguyệt se duyên, những chú Hổ sẽ có rất nhiều người theo đuổi, say mê như điếu đổ. 

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự báo qua hết năm 2022 đầu năm 2023 sắp tới, 3 con giáp này nợ mấy cũng trả hết, lộc lá bủa vây, đón vận khí cát lành.

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