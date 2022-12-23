Qua hết năm 2022 đầu năm 2023: Thần Tài chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp nợ mấy cũng trả hết, năm mới tới càng làm ăn càng phát đạt, đời nở hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 14:32

Tử vi dự báo qua hết năm 2022 đầu năm 2023 sắp tới, 3 con giáp này nợ mấy cũng trả hết, lộc lá bủa vây, đón vận khí cát lành.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng, cao ngạo nhưng thực chất khi đã trở thành bạn bè mới có thể nhận biết được trái tim ấm áp, sự nhiệt tình bên trong của con giáp này. Vì vậy mà người tuổi Ngọ thường có những người bạn rất tốt và chính họ là quý nhân đem lại may mắn cho Ngọ.

Tử vi dự báo qua hết năm 2022 đầu năm 2023, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Kim Quỹ”, “Quốc Ấn” nên tài vận của người tuổi Ngọ có sự thay đổi vượt trội so với năm ngoái. Mọi phiền toái, khúc mắc về tài chính trước đây có thể được giải quyết triệt để.

Qua hết năm 2022 đầu năm 2023: Thần Tài chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp nợ mấy cũng trả hết, năm mới tới càng làm ăn càng phát đạt, đời nở hoa, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, vận quý nhân hưng phát trong suốt 6 tháng đầu năm 2023 nên người tuổi Ngọ đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư, tiền lời “như thác lũ” rơi vào túi còn giáp này. Ngoài ra, nhờ có cao nhân chỉ điểm mà Ngọ có thể một bước lên trời, được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Qua hết năm 2022 đầu năm 2023 sắp tới, người tuổi Mão sẽ được Thần Tài ghé thăm, đón vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn kéo đến. Sự nghiệp của con giáp này đi lên nhanh chóng, làm việc gì cũng suôn sẻ. Nhờ đó, thu nhập cũng có dấu hiệu tăng lên. Tuổi Mão càng bỏ nhiều công sức, càng cố gắng thì tài lộc nhận được càng nhiều, càng lớn. Thời gian tới, con giáp này chắc chắn sẽ bận rộn với công việc nhưng thành quả nhận được sẽ rất xứng đáng.

Qua hết năm 2022 đầu năm 2023: Thần Tài chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp nợ mấy cũng trả hết, năm mới tới càng làm ăn càng phát đạt, đời nở hoa, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Chúc mừng tuổi Sửu trở thành con giáp may mắn trong dịp cuối năm này. Theo tử vi, đây là một ngày hội tụ đầy đủ ba yếu tố "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa" mà Phúc Tinh mang đến không ít vận son cho con giáp này nhất là mặt tài chính. Dù là làm ở lĩnh vực nào cũng kiếm được một khoản kha khá. 

Qua hết năm 2022 đầu năm 2023, với những người làm công ăn lương lại càng có thêm cơ hội thể hiện năng lực nơi làm việc, được cấp trên để ý từ lâu. Đồng nghiệp cũng thêm phần quý mến, coi trọng vị thế, tầm quan trọng của bạn trong tập thể.

Qua hết năm 2022 đầu năm 2023: Thần Tài chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp nợ mấy cũng trả hết, năm mới tới càng làm ăn càng phát đạt, đời nở hoa, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cứ luôn tin tưởng vào năng lực bản thân mà phát huy cao độ trong các nhiệm vụ ngày này, chắc chắc bạn sẽ nhận lại khoản tiền thưởng hậu hĩnh.  Những người làm ăn kinh doanh kiếm lợi từ các nguồn đầu tư trước đó, đơn hàng nổ liên tiếp khiến bạn không kịp đóng hàng, đưa đơn. Tuy có đôi phần bận rộn nhưng lại khiến bản mệnh nở mày nở mặt.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài “chiều chuộng”, sau lễ Giáng Sinh (25/12), 3 con giáp song hỷ lâm môn, rũ sạch khó khăn, xui đủi vận đen, may mắn theo chân, tài lộc đầy nhà, làm gì cũng kiếm được bộn tiền

Thần Tài “chiều chuộng”, sau lễ Giáng Sinh (25/12), 3 con giáp song hỷ lâm môn, rũ sạch khó khăn, xui đủi vận đen, may mắn theo chân, tài lộc đầy nhà, làm gì cũng kiếm được bộn tiền

Tử vi cho biết, 3 con giáp này rũ sạch khó khăn, xui đủi vận đen, may mắn theo chân, tài lộc đầy nhà, làm gì cũng kiếm được bộn tiền sau lễ Giáng Sinh (25/12).

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi cuối năm tử vi cuối năm 2022 tử vi đầu năm 2023 3 con giáp nợ mấy cũng trả hết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục