Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (23/12), 3 con giáp tài lộc theo chân, tiền vàng rủng rỉnh, nghèo mấy cũng phát tài, chuẩn bị tinh thần nghênh đón quý nhân cuối năm 2022 đầu năm 2023

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 10:51

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều nay (23/12), 3 con giáp này tài lộc theo chân, tiền vàng rủng rỉnh, nghèo mấy cũng phát tài dịp cuối năm 2022 đầu năm 2023.

Tuổi Dậu

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, Dậu là người cần cù, siêng năng và vô cùng cần mẫn. Dẫu không quá sắc sảo, khôn ngoan nhưng sự thật thà lại là tính cách giúp người khác dễ dàng cảm mến mà giúp đỡ Dậu tận tình.

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều nay (23/12), nếu trước nay Dậu đã bỏ lỡ rất nhiều cơ may trong đời mình thì tháng 5 tới, bạn đừng để may mắn trời cho vuột mất nữa. Hãy cũng cảm đứng lên nhận lấy công việc khó nhằn nhất, khiến bạn mất nhiều thời gian, công sức nhưng rất xứng đáng để thử sức.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (23/12), 3 con giáp tài lộc theo chân, tiền vàng rủng rỉnh, nghèo mấy cũng phát tài, chuẩn bị tinh thần nghênh đón quý nhân cuối năm 2022 đầu năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau thành công của dự án này, Dậu chắc chắn sẽ được thăng chức, tăng lương, thu nhập cải thiện đáng kể. Chỉ cần biết tích cóp, dám nghĩ dám làm thì trở thành đại gia chỉ còn là chuyện sớm muộn với Dậu

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần đều trầm tính, ít nói và hướng nội. Họ được dự báo sẽ là những người giàu có trong tương lai bởi con giáp này "năng nhặt chặt bị", không thích tiêu pha hoang phí. Người tuổi này luôn tràn đầy năng lượng, giỏi tư duy trừu tượng. Trong công việc, họ luôn tỏ ra siêng năng, hăng hái và có trách nhiệm.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (23/12), 3 con giáp tài lộc theo chân, tiền vàng rủng rỉnh, nghèo mấy cũng phát tài, chuẩn bị tinh thần nghênh đón quý nhân cuối năm 2022 đầu năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay 23/12, người tuổi Sửu được dự báo có quý nhân đồng hành. Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn có thể chuyển bại thành thắng, tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc nấy nên tiền bạc đổ về túi họ không ngừng. Dù theo đuổi ngành nghề, công việc gì, khả năng làm việc nghiêm túc, năng nổ của họ được đánh giá cao.

Tuổi Mão

Vốn bản tính linh động, luôn biết cách nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão đã sớm gặp cơ duyên tốt đẹp từ cuối năm 2022. Khi qua năm 2023, nếu bạn không bỏ lỡ cơ hội thì hứa hẹn rằng công việc sẽ phát đạt, đời sống sung túc, đủ đầy và không còn phải bận lòng vì ít tiền nữa.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (23/12), 3 con giáp tài lộc theo chân, tiền vàng rủng rỉnh, nghèo mấy cũng phát tài, chuẩn bị tinh thần nghênh đón quý nhân cuối năm 2022 đầu năm 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 23/12, không những thế, những tuổi Mẹo còn “đẹp” luôn cả vận đào hoa, vận may bất ngờ ập tới. Với ai đang độc thân, nếu muốn tìm “người ấy” thì hãy can đảm, “mặt dày” lên một xíu và nhanh chóng theo đuổi, ắt sẽ có hồi đáp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, làm đâu trúng đó, bội thu tiền bạc, thiên thời địa lợi nhân hòa để đổi vận trong vòng 15 ngày tới (24/12/22 – 1/1/23)

Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, làm đâu trúng đó, bội thu tiền bạc, thiên thời địa lợi nhân hòa để đổi vận trong vòng 15 ngày tới (24/12/22 – 1/1/23)

Tử vi cho biết, Top 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, làm đâu trúng đó, bội thu tiền bạc, thiên thời địa lợi nhân hòa để đổi vận trong vòng 15 ngày tới (24/12/22 – 1/1/23)

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