Tử vi ngày 24/12/2022, 3 con giáp có mệnh phú quý, may mắn dồn dập, tài lộc lên như diều gặp gió, ăn ở có phúc, tiền vàng đầy tay, cuối năm 2022 được thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 15:45

Tử vi dự báo ngày 24/12/2022, 3 con giáp có mệnh phú quý, may mắn dồn dập, tài lộc lên như diều gặp gió, ăn ở có phúc, tiền vàng đầy tay, cuối năm 2022 được thăng quan tiến chức

Tuổi Mão

Tử vi dự báo ngày 24/12/2022, Mão đã phải trải qua vô số những khó khăn thử thách khiến cho tiền tài cứ đội nón ra đi thì 10 ngày tới là thời điểm hiếm hoi dễ thở cho người tuổi Mão. Tuy nhiên, tiền kiếm được nhiều, nếu bạn không biết kiểm soát việc thu chi, thậm chí, khi vung tay quá trán tiền chi ra còn nhiều hơn cả thu về. Mão cần phải cân nhắc thật kỹ trong những quyết định quan trọng, đồng thời cũng nên tham khảo thêm lời khuyên của những người có kinh nghiệm để tránh những tổn thất lớn.

Tử vi ngày 24/12/2022, 3 con giáp có mệnh phú quý, may mắn dồn dập, tài lộc lên như diều gặp gió, ăn ở có phúc, tiền vàng đầy tay, cuối năm 2022 được thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đã có một năm làm việc chăm chỉ, nhất là nửa cuối năm. Bản mệnh chưa bao giờ buông xuôi bản thân. Trong tháng 11 Âm lịch có nhiều chuyện không vui chẳng hạn như chưa được tăng lương, thăng chức. Thế nhưng Thìn không vì vậy mà nản lòng rồi để thời gian trôi qua vô nghĩa.

Tử vi ngày 24/12/2022, 3 con giáp có mệnh phú quý, may mắn dồn dập, tài lộc lên như diều gặp gió, ăn ở có phúc, tiền vàng đầy tay, cuối năm 2022 được thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 24/12/2022, người tuổi Thìn mạnh mẽ hơn. Bản mệnh không chỉ có kỹ năng tư duy tốt mà còn làm mọi thứ một cách dễ dàng hơn. Cuộc sống từ đây được cải thiện và sẽ không còn đường vòng nữa.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 24/12/2022, người tuổi Thân đúng là gặp được quý nhân. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì tự nhiên người ấy xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn. Trong thời gian này nhờ ý chí kiên cường, tuổi Thân sẽ bứt phá lên và kiếm được số tiền lớn với dự án góp vốn của mình. Hai người làm ăn chung tuy có chút ý kiến bất đồng, nhưng vì hiểu và thông cảm cho nhau nên mọi chuyện đã tiến triển rất tốt.

Tử vi ngày 24/12/2022, 3 con giáp có mệnh phú quý, may mắn dồn dập, tài lộc lên như diều gặp gió, ăn ở có phúc, tiền vàng đầy tay, cuối năm 2022 được thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này tuổi Thân chính là con giáp gặp nhiều may mắn nhận được sự giúp đỡ của cấp trên khi tinh thần bạn có chút sa sút. Thấy bạn bè giàu có, Tuất nhanh chóng chứng minh được khả năng của mình và khiến người khác thực sự bất ngờ.

Tử vi ngày 24/12/2022, tuổi Thân nhờ Thần Tài che chở sẽ kiếm trong 3 tháng bằng cả năm gộp lại, mua được xe hơi sang. Khi có điều kiện kinh tế tốt rồi thì bạn trở nên tự tin hơn, giống như một người khác vậy. Điều này giúp bạn có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc, tình duyên cũng nở hoa.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch), TIỀN TÀI CHẠM ĐỈNH, 3 con giáp công danh rực sáng, trúng số bất ngờ, giàu sang tột đỉnh, của nả chất đầy nhà, nhanh chóng trở nên giàu có

Tử vi tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch), TIỀN TÀI CHẠM ĐỈNH, 3 con giáp công danh rực sáng, trúng số bất ngờ, giàu sang tột đỉnh, của nả chất đầy nhà, nhanh chóng trở nên giàu có

Top 3 con giáp dưới đây có công danh rực sáng, giàu sang tột đỉnh, của nả chất đầy nhà, nhanh chóng trở nên giàu có đúng tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch).

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi ngày mai Tử vi ngày 24/12/2022 3 con giáp có mệnh phú quý may mắn dồn dập

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào