Tử vi ngày 24/12/2022, 3 con giáp có mệnh phú quý, may mắn dồn dập, tài lộc lên như diều gặp gió, ăn ở có phúc, tiền vàng đầy tay, cuối năm 2022 được thăng quan tiến chức

Tử vi dự báo ngày 24/12/2022, Mão đã phải trải qua vô số những khó khăn thử thách khiến cho tiền tài cứ đội nón ra đi thì 10 ngày tới là thời điểm hiếm hoi dễ thở cho người tuổi Mão. Tuy nhiên, tiền kiếm được nhiều, nếu bạn không biết kiểm soát việc thu chi, thậm chí, khi vung tay quá trán tiền chi ra còn nhiều hơn cả thu về. Mão cần phải cân nhắc thật kỹ trong những quyết định quan trọng, đồng thời cũng nên tham khảo thêm lời khuyên của những người có kinh nghiệm để tránh những tổn thất lớn.

Người tuổi Thìn đã có một năm làm việc chăm chỉ, nhất là nửa cuối năm. Bản mệnh chưa bao giờ buông xuôi bản thân. Trong tháng 11 Âm lịch có nhiều chuyện không vui chẳng hạn như chưa được tăng lương, thăng chức. Thế nhưng Thìn không vì vậy mà nản lòng rồi để thời gian trôi qua vô nghĩa.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 24/12/2022, người tuổi Thìn mạnh mẽ hơn. Bản mệnh không chỉ có kỹ năng tư duy tốt mà còn làm mọi thứ một cách dễ dàng hơn. Cuộc sống từ đây được cải thiện và sẽ không còn đường vòng nữa.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 24/12/2022, người tuổi Thân đúng là gặp được quý nhân. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì tự nhiên người ấy xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn. Trong thời gian này nhờ ý chí kiên cường, tuổi Thân sẽ bứt phá lên và kiếm được số tiền lớn với dự án góp vốn của mình. Hai người làm ăn chung tuy có chút ý kiến bất đồng, nhưng vì hiểu và thông cảm cho nhau nên mọi chuyện đã tiến triển rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này tuổi Thân chính là con giáp gặp nhiều may mắn nhận được sự giúp đỡ của cấp trên khi tinh thần bạn có chút sa sút. Thấy bạn bè giàu có, Tuất nhanh chóng chứng minh được khả năng của mình và khiến người khác thực sự bất ngờ.

Tử vi ngày 24/12/2022, tuổi Thân nhờ Thần Tài che chở sẽ kiếm trong 3 tháng bằng cả năm gộp lại, mua được xe hơi sang. Khi có điều kiện kinh tế tốt rồi thì bạn trở nên tự tin hơn, giống như một người khác vậy. Điều này giúp bạn có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc, tình duyên cũng nở hoa.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.