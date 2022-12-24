Tử vi tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch), TIỀN TÀI CHẠM ĐỈNH, 3 con giáp công danh rực sáng, trúng số bất ngờ, giàu sang tột đỉnh, của nả chất đầy nhà, nhanh chóng trở nên giàu có

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 16:47

Top 3 con giáp dưới đây có công danh rực sáng, giàu sang tột đỉnh, của nả chất đầy nhà, nhanh chóng trở nên giàu có đúng tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch).

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi vận. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu sống vất vả, không biết hưởng thụ. Nhưng trên thực tế họ là người biết đầu cơ tích trữ, biết nhìn xa trông rộng, nhờ vậy mà cuộc sống sau này sẽ viên mãn sung túc.

Tử vi tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch), TIỀN TÀI CHẠM ĐỈNH, 3 con giáp công danh rực sáng, trúng số bất ngờ, giàu sang tột đỉnh, của nả chất đầy nhà, nhanh chóng trở nên giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch), người tuổi Sửu một khi quyết tâm làm việc gì sẽ theo đuổi đến cùng, vì vậy cuộc sống tương lai sẽ gặp nhiều may mắn, sẽ có vận may lội ngược dòng, có thể thành công vang dội.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị rất khéo ăn khéo nói lại giỏi trong đối nhân xử thế nên được lòng không ít người. Cuộc sống của họ có phần thuận lợi hơn người khác.

Tử vi tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch), chỉ cần Tị nắm bắt được thời cơ vàng trong thời điểm này thì sẽ có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, thu nhập tăng gấp mười năm ngoái. Thời điểm này bạn quyết đoán nên dễ nắm bắt được cơ hội làm ăn trước đối thủ bởi bạn luôn tin tưởng vào sức lực, trí tuệ cũng như kinh nghiệm bản thân bấy lâu nay tích lũy được. Cách bạn nhìn nhận vấn đề nhanh nhạy mà túi tiền dần dần rộng mở đón nguồn tài chính dư dả. 

Tử vi tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch), TIỀN TÀI CHẠM ĐỈNH, 3 con giáp công danh rực sáng, trúng số bất ngờ, giàu sang tột đỉnh, của nả chất đầy nhà, nhanh chóng trở nên giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù có một vài công việc gặp vấn đề nhưng tử vi chỉ rõ rằng công lao của bản mệnh vẫn được đền đáp xứng đáng, thậm chí là tăng vọt so với thời điểm trước đó. Nếu càng làm việc chăm chỉ thì cơ hội phát tài, phát lộc lại càng đến gần, nhất là với những người làm ăn kinh doanh, buôn bán. 

Tử vi tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch), TIỀN TÀI CHẠM ĐỈNH, 3 con giáp công danh rực sáng, trúng số bất ngờ, giàu sang tột đỉnh, của nả chất đầy nhà, nhanh chóng trở nên giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (4/12 – 10/12 âm lịch), sự xuất hiện của sao Mộc Đức như một lời cổ vũ, tán thưởng với người làm công ăn lương bởi vậy nếu đặt được quyết tâm, tập trung cao độ xử lí vấn đề thì thành công nằm trong tầm tay bạn. Khi đứng trước khó khăn bạn đừng nản chí, hãy mạnh mẽ đi qua khó khăn, cấp trên sẽ sớm nhìn thấy năng lực của bạn mà đề cử bạn đến vị trí quan trọng hơn. 

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự báo đúng 16h30 Chủ Nhật ngày (25/12/2022), 3 con giáp này nghèo mấy cũng phát tài, tiền tiêu rủng rỉnh, giàu co sung túc hơn khối người

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