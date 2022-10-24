Định mệnh dẫn lối vào 2 ngày đầu tuần (24-25/10), tài vận nhảy vọt, vận may tăng trưởng, trúng số độc đắc, quý nhân dẫn đường thành công, tình duyên suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 05:53

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn, tình duyên suôn sẻ vào 2 ngày đầu tuần (24-25/10) nhé!

Định mệnh dẫn lối vào 2 ngày đầu tuần (24-25/10), tài vận nhảy vọt, vận may tăng trưởng, trúng số độc đắc, quý nhân dẫn đường thành công, tình duyên suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là người làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu. Họ là người kiên trì, kiên định, không dễ gì lay chuyển. Con giáp tuổi Hợi này luôn chỉn chu, cẩn thận nên ít mắc sai sót. Đây cũng là bí quyết giúp họ này vượt qua đối thủ và từng bước thành công.

2 ngày đầu tuần (24-25/10), con giáp tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, tài lộc và vô số điều tốt lành. Người tuổi này ra ngõ gặp Thần Tài, nhanh chóng gặt hái của cải. Trong công việc, con giáp này nhận thêm được cơ hội gia tăng của cải. Người tuổi này cần chủ động hơn trong việc giao tiếp với đồng nghiệp.

Hãy xác nhận bằng văn bản trước khi làm công việc nào. Không những gặp may mắn trong công việc, con giáp này còn có đường tình duyên khá suôn sẻ. Người còn độc thân nên chăm chỉ kiếm tiền đồng thời làm mới hình ảnh của bản thân để sớm tìm được nửa kia cho riêng mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, cần cù, giàu nhiệt huyết trong công việc. Con giáp này mang tính cách thẳng thắn, nói được, làm được. Dù không thông minh, tài giỏi hơn người nhưng họ lại là người kiên trì, đã quyết tâm làm là sẽ làm đến cùng. Sau một thời gian theo đuổi, con giáp này ắt đạt được mục tiêu.

2 ngày đầu tuần (24-25/10), con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào. Họ đạt được những thành công như mong đợi, được mọi người quý trong, sớm vươn lên thành đại gia. Con giáp tuổi này làm ăn dù lớn hay nhỏ vẫn tiếp tục thu về các khoản tiền. Người làm công ăn lương dù thu nhập chưa nhiều nhưng hãy nhớ tích tiểu thành đại. Sau thời gian dài tích cóp, họ ắt sẽ có khối tài sản đáng kể.

Người tuổi Sửu còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái. Trong khi đó, người đã có gia đình cũng có nhiều thời gian ở bên nhau, từ đó hóa giải những mâu thuẫn, vun đắp thêm tình cảm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tích cách hiền lành, lãng mạn. Họ luôn bao dung với mọi người, rất biết cách thấu hiểu và quan tâm đến người khác. Trong công việc, người tuổi này kiên trì, cố gắng từng chút một cho đến ngày thành công.

2 ngày đầu tuần (24-25/10), con giáp tuổi Mão gặp nhiều may mắn, làm ăn sẽ phát tài. Không những thế, người làm kinh doanh ngày càng phát đạt. Trong tuần này, các thương vụ của bạn tương đối suôn sẻ. Người buôn bán nhỏ cũng chốt được nhiều đơn hàng, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Vận đào hoa của con giáp tuổi Mão trong thời điểm này khá suôn sẻ. Con giáp này được dự đoán sẽ sớm thoát cảnh độc thân. Những người đã kết hôn thì gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe, làm ăn tấn tài tấn lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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