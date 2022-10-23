Con đường tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều dấu hiệu may mắn. Nhờ có Thiên Tài chiếu cố, con giáp này có thể nhanh chóng phất lên nhờ nghề tay trái hoặc nhận được thành quả tốt đẹp, xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Cuối ngày hôm nay, con giáp này không nên giữ các cảm xúc tiêu cực trong lòng. Những điều đang khiến bản mệnh khó chịu nên được chia sẻ với người thân, bạn bè đáng tin cậy. Có như vậy, tuổi Sửu sẽ sớm tìm được phương hướng tháo gỡ và được giải tỏa tâm lý.

Tuy nhiên, bản mệnh cần tránh tiêu xài hoang phí vì tiền nhiều đến đâu mà không biết giữ thì cũng sẽ cạn kiệt.

Tuổi Mùi

Cuối ngày hôm nay, tuổi Mùi có tài tinh trợ mệnh nên vận trình trài lộc vượng phát. Bản mệnh thu về một số tiền lớn hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Đặc biệt, tuổi Mùi có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cho cơ hội làm ăn phù hợp. Cơ hội đến tay, con giáp này đừng chần chừ mà bỏ lỡ thời cơ để phát tài.

Cơ hội giàu sang phú quý luôn chờ đợi tuổi Mùi. Chỉ cần bản mệnh luôn chăm chỉ, chịu khó thì không lo thiếu tiền tiêu.

Chuyện tình duyên của tuổi Mùi trong thời gian tới cũng khá tươi sáng. Người có cặp có đôi có thể giải quyết được khúc mắc, thắt chặt tình cảm.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người bao dung, không thích chấp những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần lỗi lầm không quá lớn là con giáp này có thể dễ dàng bỏ qua. Họ không thích nói xấu đồng nghiệp, không bao giờ tìm cách chọc phá hay khích bác người khác. Tuổi Hợi thích quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh, đặc biệt là với đồng nghiệp mới. Nhờ vậy, bản mệnh luôn được mọi người quý mến, kính trọng.

Cuối ngày hôm nay, vận quý nhân của tuổi Hợi vượng phát. Con giáp này được quý nhân trao cho cơ hội làm giàu, đã gặp may lại càng thêm may. Trong cuộc đời, tuổi Hợi hầu như không gặp phải sóng gió gì lớn. Dù có tiền trong tay, bản mệnh cũng không thích khoe khoang.

Đường tình duyên của tuổi Hợi ngày càng viên mãn. Con giáp này thấu hiểu đối phương nhiều hơn, giải quyết được những hiểu lầm đang có giữa hai bên. Nhờ đó, tuổi Hợi có thể yên tâm tập trung cho công việc, dồn tâm sức cho việc làm giàu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!