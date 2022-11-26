Định mệnh an bài: Trong 2 ngày đầu tuần (28, 29/11/2022), 3 con giáp phúc vận thăng hoa, đại phát đại tài, giàu hơn trúng số

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 09:36

Trong 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp này sẽ đạt được những thành tựu đáng nể và trên con đường chạm tới thành công đó, quý nhân luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ họ.

Tuổi Thân

Có thể nói rằng, trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ. Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định. Vợ chồng bạn tương đối bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau.

Định mệnh an bài: Trong 2 ngày đầu tuần (28, 29/11/2022), 3 con giáp phúc vận thăng hoa, đại phát đại tài, giàu hơn trúng số - Ảnh 1
Có thể nói rằng, trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 2 ngày đầu tuần sắp tới, đường tài lộc của người tuổi Tý không những vững mạnh mà còn có thể tiếp tục lên cao nữa. Tuổi Tý sẽ được quý nhân giúp đỡ từ mọi nẻo đường, gặp gì khó khăn cũng tìm ra được hướng đi riêng, thậm chí còn có người còn thăng quan tiến chức. Trong công việc, tuổi Tý sẽ được đồng nghiệp giúp đỡ và cũng có thể được lòng cấp trên. 

Về mặt tình cảm, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần sẽ phải đối mặt với một số cuộc cãi vã không đáng có, nhưng đây là lúc để bạn nhìn nhận lại những khuyết điểm của bản thân, nếu biết cải thiện thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai. Dù tình cảm không suôn sẻ nhưng tài vận và sự nghiệp có nhiều thay đổi tích cực. Chỉ cần tuổi Tý không được lùi bước, thì nhất định sẽ gặp được cơ hội tốt, cuộc sống phía trước có nhiều điều mới mẻ, thú vị. 

Định mệnh an bài: Trong 2 ngày đầu tuần (28, 29/11/2022), 3 con giáp phúc vận thăng hoa, đại phát đại tài, giàu hơn trúng số - Ảnh 2
Trong 2 ngày đầu tuần sắp tới, đường tài lộc của người tuổi Tý không những vững mạnh mà còn có thể tiếp tục lên cao nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp nói rằng, trong 2 ngày đầu tuần tới, người tuổi Tuất sẽ có khoảng thời gian quan trọng nhất trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ gặp những thử thách lớn trong cuộc đời. Nếu vượt qua được, bản mệnh có thể đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp, cầu gì được nấy, đắc tài đắc lộc.

Tuổi Tuất vốn thông minh, có khả năng nhìn xa trông rộng nên thời điểm này sẽ là gia đoạn thắng lợi của con giáp này khi họ đã chuẩn bị kỹ càng và tích lũy đủ kinh nghiệm. Bản mệnh có tính điềm đạm nhưng khi đã tập trung vào công việc thì ai cũng phải kiêng nể bản lĩnh cũng như sự ngoan cường của tuổi Tuất. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dám vượt lên suốt phận nên càng về hậu vận càng viên mãn, đủ đầy.

Định mệnh an bài: Trong 2 ngày đầu tuần (28, 29/11/2022), 3 con giáp phúc vận thăng hoa, đại phát đại tài, giàu hơn trúng số - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp nói rằng, trong 2 ngày đầu tuần tới, người tuổi Tuất sẽ có khoảng thời gian quan trọng nhất trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ 4, 5, 6 giữa tuần này: 3 con giáp lập tức đổi vận, nghèo mấy cũng giàu, khiêng bao tải tiền về nhà, phúc - lộc - thọ có đủ

Thứ 4, 5, 6 giữa tuần này: 3 con giáp lập tức đổi vận, nghèo mấy cũng giàu, khiêng bao tải tiền về nhà, phúc - lộc - thọ có đủ

Tử vi có nói, thứ 4, 5, 6 giữa tuần này, 3 con giáp sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, được bề trên thương xót nên làm việc gì cũng thành công, tiền bạc luôn rủng rỉnh.

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