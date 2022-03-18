ĐIỀU QUAN TRỌNG NHƯNG ÍT AI BIẾT: Những thói quen XẤU của các con giáp này sẽ ảnh hưởng NGHIÊM TRỌNG đến BẢN THÂN và con trẻ SAU NÀY

Con giáp tuổi Mão là những người dễ bộc phát cảm xúc vì tính cách thường nóng nảy, không kiểm soát tốt được những lời mình nói ra. Và không ít lần bạn bất ngờ khi các con nói hoặc có hành động tức giận tương tự khi nói chuyện với bạn bè cùng lứa tuổi. Việc này cho thấy bạn đang là tình trạng đáng báo động của các bậc phụ huynh như bạn rồi đấy. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với những đứa trẻ thường xuyên sống với cha mẹ hay thể hiện trạng thái tiệu cực thì sẽ có hành vi tương tự với các bạn cùng tuổi hoặc với người khác.

Vì thế, bạn không nên thể hiện sự bực bội và phải học cách kiểm soát được cảm xúc, ngôn ngữ của mình khi có con ở gần đó. Bạn có biết là trẻ con học theo rất nhanh theo những gì bố mẹ chúng thể hiện?

Tuổi Mão cần kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn trước mặt con trẻ.

Thậm chí bạn khuyên nên làm điều này, điều kia nhưng chúng sẽ không lắng nghe mà chỉ bắt chước theo những gì bạn làm. Lời nói thường đi vào tai này, ra khỏi ta kia, chỉ có những điều nó nhìn thấy mới lưu giữ lâu hơn trong bộ nhớ của con trẻ và hướng dẫn chúng làm những điều tương tự mà thôi.

Đúng là cuộc sống bạn có nhiều áp lực nhưng khi trở về nhà bạn phải điều chỉnh ngay cảm xúc của mình. Nhà đúng là nơi được phép thể hiện thoải mái hỉ nộ ái ố, nhưng không có nghĩa là bạn có quyền trút giận lên con cái. Xem thêm:Lời Phật dạy về lời nói khi nóng giận: Tâm tốt nhưng miệng không tốt, phú quý nào rồi cũng tiêu tan

Tuổi Thìn

Với những người tuổi Thìn, bạn không nên quá chú tâm vào công việc, sự nghiệp mà vô tình quên mất việc quan tâm và chia sẻ cùng con cái. Bởi đôi khi sự vô tâm lại khiến con trẻ cảm thấy cô đơn, buồn chán đó. Đây là tình trạng của không ít những người lớn tuổi Thìn bởi họ có sự nghiệp thành đạt, may mắn nên sẽ dễ dàng quên mất những người xung quanh trong gia đình của mình.

Hơn gì hết, bạn nên dành càng nhiều thời gian bên gia đình, đặc biệt là con cái càng tốt. Với những đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển tâm lý, hãy chủ động hỏi han và tâm sự cùng con để hiểu con hơn cũng như nắm bắt được những khó khăn mà con đang gặp phải ở trường học và trong mối quan hệ bạn bè. Điều này không chỉ giúp tình cảm gia đình gắn kết mà còn giúp bạn có được thời gian vui vẻ và xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Quan trọng hơn, mỗi khi con thể hiện cảm xúc tiêu cực hay có hành động lạ lùng, cha mẹ cần quan sát và hỏi han ngay để thấu hiểu con cái. Đừng quá chú trọng vào công việc mà vô tình làm hại con cái của mình.

Tuổi Mùi

Ngược lại với những ông bố bà mẹ nghiêm khắc với con cái thì con giáp tuổi Mùi lại quá dễ tính với chúng. Bạn cho rằng trẻ không biết gì nên phải luôn giúp đỡ chúng ngay lập tức.

Hoặc có thể bạn từng đã có tuổi thơ khó khăn, thiếu thốn nên bản mệnh luôn không muốn những điều gì tương tự trong quá khứ lặp lại với các con, bạn mong cuộc sống của các con đủ đầy nhất có thể.

Tuổi Mùi cần biết nghiêm khắc đúng lúc với trẻ, "trong nhu có cương".

Đó là nguyên nhân khiến trẻ con có thể "được đằng chân lân đằng đầu" với bạn đấy. Nếu không muốn nhìn thấy cảnh tượng con lăn lóc khóc đòi mùa đồ khi đang ở siêu thị hoặc muốn đòi gì là khóc lóc và mè nheo thì bạn phải chấn chỉnh việc này sớm thôi.

Hay thoả hiệp với con cái trong mọi trường hợp cũng có thể xuất phát từ việc bạn không muốn con làm phiền, cứ đáp ứng hết yêu cầu của con là bạn được yên làm việc của mình. Nhiều người còn đưa cho con chơi điện thoại, ipad, xem tivi... cả ngày cũng chỉ là để họ được làm việc riêng.

Bạn có biết, nếu không nghiêm khắc và hay để con ra điều kiện, cha mẹ thoả hiệp với con bằng việc "con làm cái này sẽ được cái kia" sẽ tạo cho trẻ thói quen ra điều kiện với người khác.

Tuổi Hợi

Vì tính cách khá vô tư nên cha mẹ tuổi Hợi thuộc tuổi Hợi cũng có xu hướng sống xuề xòa, thoải mái quá mức nên sẽ khiến con cái học được nhiều thói xấu trong lối sống của cha mẹ. Có những ông bố bà mẹ vì quá lười biếng, không thích dọn dẹp, ăn xong không dọn rửa ngay, đồ đạc vứt lung tung dần dần con cái sẽ học theo thói sống bừa bãi này.

Bạn nên học cách thay đổi và sống ngăn nắp, gọn gàng hơn để góp phần dạy bảo con cái những thói quen tốt đẹp trong cuộc sống, giup chúng trở thành những công dân tốt.

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