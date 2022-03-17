Đúng ngày 18/3/2022: Tử vi tuổi Ngọ - Dần không SUÔN SẺ, tuổi Thân vận khí ĐÀO HOA nhưng XUNG ĐỘT lớn trong công việc, tuổi Tuất tài lộc RỰC RỠ

Tử vi ngày mới tuổi Tý ngày 18/3/2022 được tam hội phù trợ, trải qua một ngày khá yên bình. Ngoài sự thông minh và tinh tế, con giáp này còn có khả năng gắn kết tập thể, khiến công việc phát triển thuận lợi hơn hẳn thường ngày.

Vận tài lộc khá vượng phát, do có quý nhân phù trợ nên con giáp này có thể tìm được những mối làm ăn hứa hẹn. Hãy quan sát và đánh giá tình hình cẩn thận để có thể đưa ra những quyết định chính xác. Tiền bạc dư dôi và thoải mái hơn nhưng vẫn nên cố gắng kiểm soát chi tiêu.

Tuy nhiên Thổ khắc Thủy nhắc nhở rằng gia đình tuổi Tý đang xảy ra nhiều mâu thuẫn không được chủ quan. Nếu vợ chồng có điều gì bất mãn thì cần ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau để tìm ra được hướng giải quyết. Tuyệt đối không được che dấu bởi điều đó khiến cho sự rạn nứt ngày càng sâu đậm hơn.

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khả quan. May mắn có cát tinh trợ lực nên con giáp này trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn mọi khi. Sự nghiệp những tưởng đối diện với khó khăn chồng chất nhưng kịp thời được cứu giúp nên có sự quay đầu tươi sáng.

Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Sửu Thổ tự hình báo hiệu phần lớn mâu thuẫn và cãi vả trong ngày đều xuất phát từ những lời nói thiếu suy nghĩ của con giáp này. Đối với người yêu của mình, bản mệnh nhẫn nhịn cũng chẳng thua thiệt gì.

Vận trình tài lộc không tệ. Nguồn thu nhập có khả năng tăng cao đem đến cho bản mệnh cuộc sống thoải mái, rủng rỉnh tiền tiêu.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đừng cố níu kéo người ấy khi họ không còn tình cảm với bạn. Mệnh chủ sắp tới sẽ vướng phải những vụ kiện tụng lớn đặc biệt là người làm ở vị trí cao.

Tuổi Dần tài lộc dồi dào.

Hôm nay con giáp này khiến cho bạn bè phải tán gia bại sản.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 18/3/2022 hôm nay, trong công việc, tuổi Mão là một người chắc chắn và kiên định, nhưng như vậy không có nghĩa là bản mệnh nên bỏ ngoài tai lời góp ý của mọi người xung quanh. Hãy học cách thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề và tiếp thu những lời khuyên của người đi trước.

Trong vận tình duyên, tuổi Mão và nửa kia có thể xảy ra mâu thuẫn vì những quan điểm không thống nhất với nhau. Con giáp này không nên bảo thủ chỉ khăng với quan điểm của mình, đã đến lúc bản mệnh mở lòng ra để sẵn sàng tiếp thu những điều đối phương nói.

Ngoài ra trong ngày Mộc khắc Thổ, mối quan hệ giữa tuổi Mão và con cái trong nhà đang trở nên căng thẳng. Bản mệnh có thể sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng vì con cái không làm theo những gì mình mong muốn hoặc không đạt được những thứ mình kỳ vọng. Tuy nhiên, cũng không nên áp đặt cho con mà hãy lắng nghe điều con cái thật sự mong muốn là gì.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vững vàng. Người tuổi Thìn luôn tự tin với cách làm việc cũng như xử lý rắc rối của mình. Tuy nhiên, để tiến xa hơn nữa trên con đường công danh thì đòi hỏi bản mệnh phải có sự kiên nhẫn và tư duy sáng tạo, đổi mới.

Vận trình tình cảm bình ổn. Mối quan hệ gia đình vẫn được duy trì sự ấm êm, thuận hoà. Không quá khi nói tình cảm gia đình tạo cho con giáp này nguồn cảm hứng và động lực khá lớn trong công việc.

Tuổi Thìn được đánh giá cao khả năng kiếm tiền.

Vận trình tài lộc không đáng lo. Tuổi Thìn vừa được đánh giá cao ở khả năng kiếm tiền, lại vừa được ngưỡng mộ ở cách quản lý tài chính thông minh.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ mong có được cuộc sống hạnh phúc bên người ấy nhưng đời không như mơ. Hôm nay tuổi Tỵ gặp phải một người có vía hãm khiến công việc của bạn đóng băng hoàn toàn.

Tình hình tài chính của con giáp này đã ổn định hơn và không có gì đáng lo.

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 18/3/2022, trong công việc tuổi Tỵ thiếu sự kiên nhẫn khiến cho những khó khăn gặp phải khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Vì thế hãy thay đổi dần điều đó và đừng bao giờ từ bỏ những cơ hội.

Ngày hôm nay, do chịu tác động của cục diện tương hại, tuổi Ngọ dễ trở nên nóng nảy và mất bình tĩnh. Con giáp này thường xuyên to tiếng với mọi người vì bất cứ chuyện gì dù lớn hay nhỏ. Điều này khiến mọi người xung quanh có ý tránh tiếp xúc với bản mệnh và bầu không khí làm việc luôn căng thẳng.

Tuổi Ngọ gặp phải khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn.

Hỏa sinh Thổ cho thấy dù bản mệnh là người không thích nghe sự sắp đặt từ bố mẹ, nhưng vẫn luôn quan tâm đến họ. Dù bận rộn đến mấy thì con giáp này có thời gian rảnh vẫn luôn về nhà thăm nhà hoặc gọi điện hỏi thăm cha mẹ.

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Nhắc nhở con giáp này cần phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình, phải thật bình tĩnh để tránh xảy ra va chạm với đồng nghiệp. Ngoài ra, đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để đầu tư hay mở rộng quy mô làm ăn.

Vận trình tình cảm kém sắc. Tính cách ngang bướng, cố chấp, coi trọng cái tôi cá nhân mà không để ý tới cảm nhận của nửa kia khiến tình yêu khó bền lâu. Người độc thân có nhân duyên khá tốt nhưng không giữ được hạnh phúc bên mình.

Vận trình tài lộc đi xuống. Sự nhẹ dạ cả tin của con giáp này dễ bị người khác lợi dụng và lừa gạt.

Tuổi Thân

Bạn đang có nhiều người theo đuổi nhưng trong lòng lại không ôm ấp một ai. Trong ngày tuổi Thân và người bạn của mình sẽ có nhiều xung đột khi làm việc với nhau.

Tuổi Thân vận khí đào hoa.

Vận trình tài lộc của con giáp này có biến động rất lớn đấy nhé.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 18/3/2022, tam hợp nâng đỡ, tuổi Dậu dễ khiến mọi người thán phục và kính trọng nhờ những kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được. Tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của con giáp này có thể hướng mọi người chinh phục khó khăn, đi tới thành công.

Tuy nhiên, tuổi Dậu cần phải chú ý đến tính cách nông nổi của mình. Khi đứng trước những sự lựa chọn, bản mệnh cần phải suy tính trước sau kĩ càng, không nên lựa chọn mù quáng đâm đầu vào những việc nằm quá khả năng của mình.

Thổ sinh Kim, tuổi Dậu luôn gặp điều như ý trong chuyện tình cảm, bản mệnh và đối phương ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu tình cảm đã đến giai đoạn chín muồi, hai người đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc chuyện xây dựng mái ấm riêng. Chắc chắn con giáp này sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không quá vất vả. Con giáp này đang rất thành công trong việc tạo dựng niềm tin ở cấp trên và đối tác. Ngoài công việc chính thì bản mệnh còn được tạo điều kiện thử sức mình ở những lĩnh vực hoàn toàn mới.

Vận trình tình cảm có chút rắc rối. Đối phương hiểu lầm người tuổi Tuất nhưng lại không thẳng thắn nói ra mà cứ cất giữ trong lòng. Bản mệnh lại chẳng có cơ hội để thanh minh nên khoảng cách hai người cứ ngày một xa dần.

Tuổi Tuất tài lộc rực rỡ.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Người tuổi này không cần phải lo lắng nhiều tới vấn đề tiền bạc vì nguồn thu nhập hiện tại tương đối dư dôi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đừng làm chuyện gì khiến gia đình xấu hổ, ví dụ như làm họ mất mặt. Tử vi 12 con giáp cho thấy bạn sẽ phải chịu nhiều uất ức trong công việc mà không thể nói ra. Tài lộc có nhiều điểm bất thường mà bạn không thể kiểm soát được nữa.

*Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.