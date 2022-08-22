Điểm qua 3 đặc điểm tướng mặt nhận diện được đàn ông thiếu chung thủy, đào hoa lăng nhăng, chị em nên tránh xa càng sớm càng tốt

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 20:10

Theo nhân tướng học, đàn ông cứ có 3 tướng mặt này thường lăng nhăng, không hết lòng vì gia đình.

Lông mày lộn xộn

Một trong những đặc điểm khác của người đàn ông đào hoa chính lông mày mọc hơi lộn xộn, không ngay ngắn, xuôi chiều như đang nhảy múa, sợi lông mày nhỏ, mảnh, nửa phía sau mày chúc xuống dưới. Theo nhân tướng học, người đàn ông có tướng lông mày như thế này thường khiến người khác giới hồn xiêu phách lạc, khó lòng từ chối tình cảm của họ.

Mũi to

Đàn ông mũi to thường có ham muốn mạnh mẽ. Nếu cuộc sống hôn nhân không đáp ứng được nhu cầu của người này thì họ sẵn sàng tìm những mối quan hệ bên ngoài. Tướng đàn ông này thường thu hút người khác phái dù bản thân họ không chủ động làm vậy.

Nếu giữa cánh mũi có đường vân mờ khiến mũi như bị chia thành hai nửa thì đó là tướng đào hoa cực vượng, đa tình.

Mắt

Điểm qua 3 đặc điểm tướng mặt nhận diện được đàn ông thiếu chung thủy, đào hoa lăng nhăng, chị em nên tránh xa càng sớm càng tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có mắt trái to hơn mắt phải là người có tính gia trưởng, thích người khác làm theo ý mình và thường không tôn trong vợ.

Nam giới có đôi mắt ướt long lanh thường mang số đào hoa rất vượng. Lúc chưa lập gia đình thì có thể dễ dàng bắt chuyện với phụ nữ. Nếu đã có gia đình cũng rất dễ rơi vào lưới tình với kẻ thứ ba.

Người mắt chuyển động không ngừng, hay nhìn ngang liếc dọc không phải là đối tượng đáng tin cậy, hay có thói trăng hoa.

Tóc xoăn bẩm sinh

Điểm qua 3 đặc điểm tướng mặt nhận diện được đàn ông thiếu chung thủy, đào hoa lăng nhăng, chị em nên tránh xa càng sớm càng tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, nam giới có tóc xoăn tự nhiên thường là những người năng động, hoạt bát, vui vẻ… và chính điều này đã khiến họ luôn thu hút người khác phái, đi đến đâu cũng được nhiều người theo đuổi. Những người này có bản chất lãng tử, cực kỳ ga lăng, chu đáo và tâm lý, đối với ai cũng tốt, cũng chăm sóc tận tình, khiến đối phương lầm tưởng giữa tình bạn và tình yêu. Nhưng thực ra, đó cũng chính là mục đích cuối cùng của họ: khiến “con mồi” mắc câu mà không hề biết mình bị giăng bẫy.

Người đàn ông tóc xoăn thường thích những cái mới, ghét bỏ sự bó buộc, ích kỷ. Cũng bởi chất lãng tử kết hợp với tâm hồn ưa tự do, thích trải nghiệm dẫn đến khả năng ngoại tình ở họ là rất cao.

Các chuyên gia tâm lý chia sẻ, những người đàn ông này thường thích chinh phục, nên một khi dễ dàng có được thì họ lại cảm thấy chán và muốn buông bỏ. Tuy nhiên, không phải đàn ông nào tóc xoăn cũng là người có xu hướng ngoại tình đâu nhé.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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