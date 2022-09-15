Điểm mặt 3 con giáp đào hoa rực rỡ, tình tiền viên mãn trong 7 ngày tới: Đường tình duyên khởi sắc, phúc lộc tiền tài ‘giành’ hết phần người khác

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 15:48

3 con giáp có vận phát tài trong 7 ngày tới (16/9 - 22/9) gặp cơ may tài lộc cực lớn, vận đào hoa ghé thăm thường xuyên trong thời gian tới.

Tuổi Dần

Trong 7 ngày tới (16/9 - 22/9) tuổi Dần có cơ hội phát triển sự nghiệp hay tài lộc vì có quý nhân giúp sức, chỉ bảo hướng dẫn cho con giáp này rất nhiều điều. Thành công đôi khi chỉ đến từ một chút thông tin đáng giá đúng thời điểm mà thôi.

Trong tình cảm, các mối quan hệ của bạn từ bạn bè cho đến tình yêu đều có được sự vui vẻ và thoải mái. Có thể thời điểm này là lúc thích hợp để các bạn lên các dự định sắp tới. Đặc biệt bản mệnh dự báo sức khỏe rất tốt đủ để bạn có thể hoạt động cả một ngày không mệt mỏi.

Trong phương diện tình cảm, tuổi Dần cũng có những động thái để cân bằng tình cảm và sự bận rộn từ cuộc sống nhưng sẽ chưa thực sự đủ. Thời gian tới bản mệnh cần biết cách hâm nóng lại tình cảm với nửa kia.

Điểm mặt 3 con giáp đào hoa rực rỡ, tình tiền viên mãn trong 7 ngày tới: Đường tình duyên khởi sắc, phúc lộc tiền tài ‘giành’ hết phần người khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 7 ngày tới (16/9 - 22/9) đường tình duyên của tuổi Mão khởi sắc hơn hẳn, đào hoa nở rộ, bản mệnh thu hút không ít ánh nhìn của người khác phái. Con giáp này có duyên ăn nói và dễ dàng giành được cảm tình của người đối diện bởi sự khéo léo và tinh tế của mình.

Vận trình tài lộc của tuổi Mão khá thuận lợi, bản mệnh có thể đẩy mạnh các hạng mục đầu tư, ký kết hợp đồng, nhưng tham vọng quá. Những quyết định về tiền bạc đều phải dựa vào sự hiểu biết của mình chứ không nên nghĩ đó là trò may rủi kẻo mất hết lúc nào không hay đâu.

Điểm mặt 3 con giáp đào hoa rực rỡ, tình tiền viên mãn trong 7 ngày tới: Đường tình duyên khởi sắc, phúc lộc tiền tài ‘giành’ hết phần người khác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi trong 7 ngày tới (16/9 - 22/9) chỉ ra rằng, tuổi Dậu đón nhận khá nhiều những cơ hội phát tài. Bản mệnh tự tin với các dự định kinh doanh và đầu tư của mình có thể thành công vì thế tập trung hết tâm sức để có được một ngày mang tiền lộc về tay.

Thời điểm này, con giáp này được đón nhận khá nhiều bất ngờ thú vị, chủ yếu là theo hướng tích cực nên hãy cứ tận hưởng. Về phương diện công việc, tuổi Dậu đang được cấp trên quý mến và tin tưởng. 

Ngũ hành tương sinh, tuổi Dậu có được tin vui về cả đường tình duyên và thường nhận nhiều hơn cho. Tình yêu đôi lứa thăng hoa rực rỡ, con giáp này được đối phương quan tâm, chăm sóc một cách chu đáo và không ngừng nhận được những lời nói động viên, cử chỉ yêu thương.

Điểm mặt 3 con giáp đào hoa rực rỡ, tình tiền viên mãn trong 7 ngày tới: Đường tình duyên khởi sắc, phúc lộc tiền tài ‘giành’ hết phần người khác - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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