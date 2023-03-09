Điềm báo vượng phát Tài Lộc của 3 con giáp xuất hiện vào 21h 30 phút ngày 9/3: Vận may ngập lối, hạnh phúc viên mãn, tình duyên mặn nồng tiền, bạc đổ về như nước.

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 12:30

Những con giáp sau có cơ hội kiếm tiền dễ dàng hơn. Chỉ cần bản mệnh nhanh tay nắm bắt cơ hội thì thần Phật ắt không phụ, cuộc sống ngày càng lên hương, ngập trong nhung lụa.

 

Tuổi Hợi

Thời gian trước đây, mệnh cách của người tuổi Hợi xuất hiện hung tinh nên vận thế không thuận lợi, gặp vô số chuyện phiền phức.

Điềm báo vượng phát Tài Lộc của 3 con giáp xuất hiện vào 21h 30 phút ngày 9/3: Vận may ngập lối, hạnh phúc viên mãn, tình duyên mặn nồng tiền, bạc đổ về như nước. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cung Tài Bạch của con giáp này xuất hiện Hỉ Tinh và Thiên Tài Tinh nên sẽ vô cùng may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là về tài vận. Con giáp này làm gì cũng thành công và mang lại nguồn thu nhập khủng.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần thông minh và độc lập hơn người. Con giáp này luôn luôn kiên định và rất có cá tính.

Cũng bởi vậy mà đôi khi con giáp này trở nên bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Đây cũng là điều con giáp tuổi Dần nên sửa chữa nếu muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Dần có tài lộc vượng phát. Nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp mở ra với họ. Là người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm các công việc tự do, con giáp này kiếm được tiền từ các mối quan hệ trên mạng hoặc những lần hợp tác làm ăn.

Điềm báo vượng phát Tài Lộc của 3 con giáp xuất hiện vào 21h 30 phút ngày 9/3: Vận may ngập lối, hạnh phúc viên mãn, tình duyên mặn nồng tiền, bạc đổ về như nước. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi người làm công ăn lương sẽ tìm được công việc phù hợp để phát triển khả năng, đường thăng tiến rất nhanh chóng. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dũng cảm, tháo vát. Thời điểm này sẽ là thời gian đại thắng đối với họ.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường được biết đến với sự quyết đoán, chín chắn và có khả năng lãnh đạo. Do đó, trên phương diện sự nghiệp, họ thường nắm giữ những chức vụ cao hoặc luôn tìm kiếm cơ hội để có thể tự làm chủ. Đây là thời điểm thuận lợi cho những người đã lựa chọn theo con đường đầu tư, kinh doanh để bắt đầu ăn nên làm ra, tích lũy tài sản đáng kể.

Trong giai đoạn này, tài chính của người cầm tinh các chú hổ khá lý tưởng. Đây có thể coi là một năm tương đối thuận lợi với bản mệnh. Cộng thêm tính cách dám nghĩ dám làm, đầu óc biết tính toán nên họ biết chắc chắn mình phải làm gì, làm như thế nào.

Điềm báo vượng phát Tài Lộc của 3 con giáp xuất hiện vào 21h 30 phút ngày 9/3: Vận may ngập lối, hạnh phúc viên mãn, tình duyên mặn nồng tiền, bạc đổ về như nước. - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ở khía cạnh tài chính, người tuổi Dần có thể nhận được nhiều nguồn thu hơn và mở rộng con đường dẫn đến sự giàu có, nhờ sự hỗ trợ của sao Tử Vi.

Cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh đối với người tuổi Dần. Con giáp này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình khi đứng trước nhiều sự lựa chọn khác nhau. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đã trải qua sự cân nhắc đầy cẩn trọng.

Chính tinh thần ấy giúp họ dễ dàng nắm bắt những cơ hội dù lớn hay nhỏ. Vận may đến kéo theo những cơ hội và quý nhân, giúp cho việc làm ăn kinh doanh ngày càng nảy nở.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

 

Những 3 con giáp được Cát Tinh dìu dắt qua màn đêm u ám vào 18h 30 phút ngày 9/3:  Sư nghiệp vượt qua khó khăn, dễ làm quen với quý nhân, được hanh thông mọi việc, thu được nhiều lợi nhuận

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Vào thời điểm này, những con giáp sau công việc rất suôn sẻ, chức vụ được thăng tiến, công việc suôn sẻ, có thể nói là cả công danh lẫn tài lộc đều như ý.

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