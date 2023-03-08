Thần Tài hộ mệnh, những con giáp có Tài Vận tỏa sáng đúng 21h ngày 9/3: Thảnh thơi trong công việc, kể từ đây mọi thứ đều suôn sẻ, vận hành trơn tru

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 17:13

Những con giáp sau đối nhân xử thế chứa nhiều sự khôn khéo nên có thể ấp ủ nhiều con đường tắt dẫn đến thành công. Trong thời gian này này, họ nhanh chóng tìm cho mình một lối đi riêng an toàn và khác biệt người xung quanh.

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì tuổi Dần được xem là người có rất nhiều tham vọng, có chí hướng, có ước vọng cao xa. Họ vốn trời sinh khá thông minh lại ham học hỏi, có chí hướng, có ước vọng cao xa và có mục tiêu rõ ràng. Họ biết mình muốn gì và biết làm thế nào để đạt được điều đó. Khó khăn cũng khó có thể cản bước được con giáp này.

Một điểm yếu của người tuổi Dần chính là sự khéo léo trong giao tiếp. Bản mệnh vốn là người thẳng tính, không có tài ăn nói, dễ gặp khó khăn trong việc thuyết phục người khác làm theo ý mình. Đổi lại, con giáp này có số vượng quý nhân, cuộc đời dễ gặp được người giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối.

Thần Tài hộ mệnh, những con giáp có Tài Vận tỏa sáng đúng 21h ngày 9/3: Thảnh thơi trong công việc, kể từ đây mọi thứ đều suôn sẻ, vận hành trơn tru - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân của người tuổi Dần có thể là tuổi Mão, Hợi, Ngọ và Tuất. Tuổi trung niên sẽ là khoảng thời gian tuổi Dần thực sự vượng vận quý nhân. Con giáp này có thể có được những cơ hội vô cùng lý tưởng để phát tài phát lộc. Với những ai biết nắm bắt, tận dụng cơ hội thì thành công là điều nằm trong tầm tay.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất tự tin. Ngay cả khi họ không nói nhiều, không quá thể hiện nhưng luôn toát ra sự tự tin, quyết đoán. Con giáp tuổi Hợi đối xử với mọi người xung quanh với sự tôn trọng thật lòng.

Trong công việc, họ cũng có nhiều ý tưởng để tìm được sự đột phá từ khó khăn. Do đó, người tuổi Hợi không dễ rơi vào tình trạng kiệt quệ, sa sút không lối thoát.

Trong năm, sự nghiệp của họ gặp phải nhiều khó khăn nhưng đều có quý nhân kịp thời giúp đỡ hoặc chính họ tự cứu mình với những ý tướng mới.

Thần Tài hộ mệnh, những con giáp có Tài Vận tỏa sáng đúng 21h ngày 9/3: Thảnh thơi trong công việc, kể từ đây mọi thứ đều suôn sẻ, vận hành trơn tru - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm này, con giáp tuổi Hợi hoàn toàn có thể dựa vào sức mình để đứng lên và đạt được những kết quả tốt hơn. Một mặt, người tuổi Hợi kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn, mặt khác vận may bủa vây nên họ lại gặt hái thêm được những điều tốt đẹp khác.

Những chướng ngại vật trong thời gian trước của người tuổi Hợi hoàn toàn biến mất. Từ đây, con giáp này như diều gặp gió, kiếm được những hũ vàng nặng trĩu.

Tuổi Mão

Trong thời gian này nhờ có sao tốt là sao Đường Phù tương trợ nên người tuổi Mão không chỉ cải thiện được quan hệ xã hội mà còn thúc đẩy được sự nghiệp phát triển ở mức ổn định, dù rằng đánh giá một cách tổng quan thì vận thế cả năm chỉ dừng ở mức trung bình.

Thần Tài hộ mệnh, những con giáp có Tài Vận tỏa sáng đúng 21h ngày 9/3: Thảnh thơi trong công việc, kể từ đây mọi thứ đều suôn sẻ, vận hành trơn tru - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Riêng trong thời điểm này, nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Dương nên người tuổi Mão dễ gặp được quý nhân là nữ giúp đỡ, nhờ vậy mà trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống, các bạn không chỉ gặp hung hóa cát mà còn được trao cơ hội để thúc đẩy sự nghiệp đi lên, đường tài lộc cũng có phần được cải thiện.

Vì thế, những người cầm tinh con mèo hãy lưu ý một chút đến những người bạn thuộc giới nữ quanh mình, có thể quý nhân sẽ ở ngay bên bạn thôi.

Nếu gặp được rồi, hãy lắng nghe ý kiến đóng góp của họ, tin rằng những người này sẽ mang lại cho các bạn những điều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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