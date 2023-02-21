Đẩy lùi vận đen, từ ngày 22/2 - 15/3, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chấm sổ đỏ', vận may nở rộ, tiền tiêu không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 07:55

Từ ngày 22/2 - 15/3, 3 con giáp gặp vận đỏ trong sự nghiệp. Công việc hanh thông, thuận lợi giúp họ thu hái bộn tiền.

Tuổi Ngọ

Từ ngày 22/2 - 15/3, tài vận của người tuổi Ngọ cực vượng, sự nghiệp của họ từng bước lên hương không ngờ. Được quý nhân phù trợ, con giáp này có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới, một công việc làm thêm hoặc một nghề tay trái phù hợp với họ.

Người tuổi Ngọ với tâm thái tích cực và sự nỗ lực hết mình sẽ đạt được thành công mới trong sự nghiệp. Nhờ các mối quan hệ, người làm kinh doanh cũng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, doanh thu nhờ đó cũng tăng vọt so với thời gian trước.

Đẩy lùi vận đen, từ ngày 22/2 - 15/3, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chấm sổ đỏ', vận may nở rộ, tiền tiêu không cần lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Giữa khó khăn, trở ngại, con giáp này vẫn vững vàng, kiên cường và tràn đầy niềm tin vào tương lai. Từ ngày 22/2 - 15/3, sự nghiệp, cuộc sống của người tuổi Dậu có nhiều điểm sáng. Được sao tốt chiếu mệnh, họ gặp được nhiều điều tốt lành, tài lộc vượng phát, làm việc gì cũng suôn sẻ.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng, các thương vụ đều xuôi chèo mát lại, lợi nhuận tăng vùn vụt. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, tiền bạc kiếm được nhiều đếm không xuể.

Đẩy lùi vận đen, từ ngày 22/2 - 15/3, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chấm sổ đỏ', vận may nở rộ, tiền tiêu không cần lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người sinh năm Tý thường rất tài năng, chăm chỉ và giàu tham vọng. Họ sống có trách nhiệm và có lòng tự tôn cao. Con giáp này mong được người khác công nhận tài năng của mình nên làm gì họ cũng rất tỉ mỉ và nỗ lực hết mình.

Từ ngày 22/2 - 15/3, người tuổi Tý nhận được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Con giáp này có dịp gặp gỡ quý nhân. Được quý nhân phù trợ, họ càng vững vàng hơn trên con đường mình đã lựa chọn. Nhờ nỗ lực hết mình trong công việc, con giáp này kiếm bộn tiền nhờ công việc chính cũng như những khoản đầu tư kinh doanh khác.

Đẩy lùi vận đen, từ ngày 22/2 - 15/3, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'chấm sổ đỏ', vận may nở rộ, tiền tiêu không cần lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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