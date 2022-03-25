Đầu tuần sau, Thần Tài gõ cửa, Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp này công thành danh toại, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài chính vững mạnh hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25/03/2022 17:40

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp này được hưởng hồng phúc từ Thần Tài và Quý Nhân cho nên làm ăn vượng phát, kinh doanh đại cát, đắc tài đắc lộc, may mắn ngập tràn vào đầu tuần sau.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó, không ngại khó, ngại khổ. Không những thế, con giáp này còn là người kiên trì. Khi đã xác định mục tiêu nào, họ luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu.

Đầu tuần sau, con giáp này sẽ thoát khỏi vận xui, vận may đến nhà. Họ có cơ hội nhận được một công việc mới hoặc một cơ hội đầu tư sinh lời. Người làm kinh doanh cũng phát tài phát lộc, doanh số tăng đều. Trong khi những người làm buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện thuận lợi để làm ăn.

tu vi 12 con giap 1
Đầu tuần sau, con giáp này sẽ thoát khỏi vận xui, vận may đến nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, nhiều người nghĩ người tuổi Hợi không thích làm việc và có xu hướng tận hưởng cuộc sống nhưng đó là quan niệm sai lầm. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, giàu năng lực và rất nghiêm túc trong công việc. Trên thực tế, họ là người biết người biết ta, khiêm nhường và biết cách cư xử.

Đầu tuần sau, con giáp tuổi Hợi gặp được quý nhân và được người này hướng dẫn, định hướng trong công việc. Không những thế, họ còn được cấp trên trao cho nhiều cơ hội chứng tỏ khả năng và nhiệt huyết của bản thân. Nhờ đó mà đường công danh cực vượng, thăng chức tăng lương sẽ sớm đến.

tu vi 12 con giap 2
Đầu tuần sau, con giáp tuổi Hợi gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, thời điểm vàng cho việc kiếm tiền của người tuổi Thìn rơi đầu tuần sau. Đây có thể là lúc những người sinh năm Thìn gặp được quý nhân, giúp họ đổi đời trong một thời gian ngắn.

Quý nhân này có thể là bạn hàng, đối tác, cũng có thể là người bạn hoặc đồng nghiệp luôn âm thầm ủng hộ bạn từ đằng sau. Lời khuyên đưa ra cho họ là để luôn nắm bắt được cơ hội tốt, phải luôn chú tâm vào những việc mình làm, không để bị sao nhãng. Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng cần tích phúc cho mình bằng cách làm nhiều việc tốt để vận tốt song hành với họ mãi mãi.

tu vi 12 con giap 3
Theo tử vi 12 con giáp, thời điểm vàng cho việc kiếm tiền của người tuổi Thìn rơi đầu tuần sau - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần này, Phúc Tinh mang đến tin vui, 3 con giáp này may mắn tràn trề, công danh suôn sẻ, sự nghiệp lên hương, tài lộc khởi sắc

Cuối tuần này, Phúc Tinh mang đến tin vui, 3 con giáp này may mắn tràn trề, công danh suôn sẻ, sự nghiệp lên hương, tài lộc khởi sắc

Tử vi cuối tuần này cho hay, 3 con giáp này có đường công danh và sự nghiệp vững chãi do có Phúc Tinh soi chiếu, nhờ đó mà ung dung tiêu tiền, thành công vượt trội.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi tháng 3 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất