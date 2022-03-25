Đầu tuần sau, Thần Tài gõ cửa, Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp này công thành danh toại, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài chính vững mạnh hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó, không ngại khó, ngại khổ. Không những thế, con giáp này còn là người kiên trì. Khi đã xác định mục tiêu nào, họ luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu.

Đầu tuần sau, con giáp này sẽ thoát khỏi vận xui, vận may đến nhà. Họ có cơ hội nhận được một công việc mới hoặc một cơ hội đầu tư sinh lời. Người làm kinh doanh cũng phát tài phát lộc, doanh số tăng đều. Trong khi những người làm buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện thuận lợi để làm ăn.

Theo tử vi 12 con giáp, nhiều người nghĩ người tuổi Hợi không thích làm việc và có xu hướng tận hưởng cuộc sống nhưng đó là quan niệm sai lầm. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, giàu năng lực và rất nghiêm túc trong công việc. Trên thực tế, họ là người biết người biết ta, khiêm nhường và biết cách cư xử.

Đầu tuần sau, con giáp tuổi Hợi gặp được quý nhân và được người này hướng dẫn, định hướng trong công việc. Không những thế, họ còn được cấp trên trao cho nhiều cơ hội chứng tỏ khả năng và nhiệt huyết của bản thân. Nhờ đó mà đường công danh cực vượng, thăng chức tăng lương sẽ sớm đến.

Đầu tuần sau, con giáp tuổi Hợi gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, thời điểm vàng cho việc kiếm tiền của người tuổi Thìn rơi đầu tuần sau. Đây có thể là lúc những người sinh năm Thìn gặp được quý nhân, giúp họ đổi đời trong một thời gian ngắn.

Quý nhân này có thể là bạn hàng, đối tác, cũng có thể là người bạn hoặc đồng nghiệp luôn âm thầm ủng hộ bạn từ đằng sau. Lời khuyên đưa ra cho họ là để luôn nắm bắt được cơ hội tốt, phải luôn chú tâm vào những việc mình làm, không để bị sao nhãng. Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng cần tích phúc cho mình bằng cách làm nhiều việc tốt để vận tốt song hành với họ mãi mãi.

Theo tử vi 12 con giáp, thời điểm vàng cho việc kiếm tiền của người tuổi Thìn rơi đầu tuần sau - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.