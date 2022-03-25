Cuối tuần này, Phúc Tinh mang đến tin vui, 3 con giáp này may mắn tràn trề, công danh suôn sẻ, sự nghiệp lên hương, tài lộc khởi sắc

Người tuổi Thân thời gian qua có vận khí kém, cuộc sống gặp nhiều khó khăn trắc trở. Nhưng trong cuối tuần này, con giáp tuổi Thân sẽ ngày càng gặp được nhiều may mắn, có phúc tinh soi chiếu.

Theo tử vi cuối tuần này, con đường thăng tiến trong sự nghiệp của con giáp tuổi Thân sẽ luôn hướng về phía trước, không gì ngăn cản nổi. Người tuổi Thân sẽ thành công trong sự nghiệp, tiền tài ngày càng khấm khá, không bao giờ phải lo cơm ăn áo mặc. Nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, người tuổi Thân sẽ có cơ hội gây dựng cuộc sống sung túc, dư dả.

Trời sinh người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu, họ sống dĩ hòa vi quý và luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Tử vi 12 con giáp có nói, trong cuối tuần này, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những tin vui bất ngờ.

Công việc tuổi Hợi bắt đầu có dấu hiệu thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ trước đều được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt, cuối tuần này là giai đoạn mà vận may tuổi Hợi sẽ lội ngược dòng, họ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện tuổi Hợi xây dựng sự nghiệp và kiếm nhiều tiền ổn định tài chính.

Cuối tuần này, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường có tính cách mạnh mẽ, can đảm. Con giáp này năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Nhờ vậy mà Dậu có nhiều bạn bè, được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Cuối tuần này là thời điểm mà Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc có nhiều khởi sắc. Những người làm công ăn lương được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Trong tương lai không xa họ có thể sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Cuối tuần này là thời điểm mà Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.