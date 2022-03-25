Từ giờ đến hết tháng 3, Long Đức chiếu mệnh, 3 con giáp này nắm chắc cơ hội đổi đời, một bước thành tỷ phú, trở mình thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 25/03/2022 09:25

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ có sự trợ giúp của Long Đức, 3 con giáp này kinh doanh vượng phát, cầu được ước thấy, danh lợi song toàn, song hỷ lâm môn trong thời gian từ giờ đến hết tháng 3.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn không ngừng nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Tuất đều có chí cầu tiến, biết cách tạo mối quan hệ tốt đẹp nên xung quanh được nhiều người yêu mến, làm gì cũng có quý nhân phù trợ.

Từ giờ đến hết tháng 3, vận trình của người tuổi Tuất diễn ra hết sức hanh thông, mạch lạc và dần có những chuyển biến tích cực. Bao nhiêu Khó khăn, đen đủi đều tan biến và trả lại cho Tuất vô vàn may mắn, tài lộc. Đó không phải là phước lộc trời ban mà chính là những thành quả mà con giáp này xứng đáng nhận được.

thang 3 1
Từ giờ đến hết tháng 3, vận trình của người tuổi Tuất diễn ra hết sức hanh thông, mạch lạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ được quý nhân giúp đỡ cùng với nỗ lực của bản thân mà những người cầm tinh con mèo sẽ có vô số những cơ hội để phát huy bản thân từ giờ đến hết tháng 3. Trong công việc, nhờ tính cách hiền lành, bản mệnh được đồng nghiệp yêu quý, giúp đỡ hết mình trong công việc, chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ bạn sẽ có được tài vận bùng nổ.

Đối với những ai đang làm ăn kinh doanh thì đây cũng là thời điểm vô cùng tốt. Những cơ hội làm ăn lớn gia tăng gấp đôi, công việc làm ăn thu về lợi nhuận khổng lồ. Nếu làm trong môi trường công sở thì tuổi Mão cũng gặp được nhiều chuyện như ý. Tiến độ công việc tăng nhanh, tốc độ xử lý cũng gọn gàng hơn giúp đạt năng suất cao hơn gây ấn tượng với cấp trên, có cơ hội được thưởng nóng.

thang 3 2
Người cầm tinh con mèo sẽ có vô số những cơ hội để phát huy bản thân từ giờ đến hết tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ giờ đến hết tháng 3, tuổi Dậu có Long Đức chiếu mệnh - là cát tinh mạnh mẽ - nên tài vận hanh thông, được quý nhân giúp đỡ, việc kinh doanh sẽ mở rộng thị trường, tăng thêm tài lộc. Tố chất lãnh đạo, lại cộng với sức mạnh của quý nhân giúp đỡ, tài năng cá nhân nên hiệu quả công việc được cấp trên ghi nhận.

Trong khoảng thời gian này, người tuổi Dậu bước vào thời kỳ vận thế đại vượng phát, vượng phúc vượng tài mà còn được nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống. Giai đoạn này, chuyện công danh, sự nghiệp cũng như các vấn đề khác của tuổi Dậu sẽ được giải quyết êm đẹp, hưởng một cuộc sống viên mãn, hanh thông, không phải lo nghĩ quá nhiều.

thang 3 3
Từ giờ đến hết tháng 3, tuổi Dậu có Long Đức chiếu mệnh nên tài vận hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 tuần tới, Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp này phước lộc hơn người, may mắn ngập tràn, lộc lá xum xuê, tiền của đề huề

Đúng 3 tuần tới, Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp này phước lộc hơn người, may mắn ngập tràn, lộc lá xum xuê, tiền của đề huề

Tử vi 3 tuần tới dự đoán, nhờ có Quý Nhân đưa đường dẫn lối, 3 con giáp này sống đời vinh hoa, sự nghiệp thông thuận, công danh vượng phát, tiền tiêu mỏi tay, tài lộc đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 3 tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 19 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất