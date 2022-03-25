Đúng 3 tuần tới, Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp này phước lộc hơn người, may mắn ngập tràn, lộc lá xum xuê, tiền của đề huề

Trời sinh tuổi Mão là những người sống tình cảm, lương thiện, luôn đối xử tốt với những người xung quanh và mang đến một cảm giác ấm áp, thân thiện trước mặt người khác. Đa số những người tuổi Mão đều được trời ban nhiều phúc đức, bất kể họ làm gì cũng có quý nhân bên cạnh giúp đỡ.

Theo tử vi 3 tuần tới , đây chính là thời điểm tuyệt hảo cho người tuổi Mão thử sức ở các lĩnh vực mới, cũng như gặt hái về những thành công đáng nể. Bởi lẽ, con giáp may mắn này đang rất được Thần Tài ưu ái mà ban cho phước lộc hơn người. Nếu Mão mà chịu khó học tập kinh doanh, mở ra buôn bán thì chắc rằng sẽ thắng lớn trong năm nay và tích góp được cả một cơ ngơi đồ sộ.

Tuổi Thân hãy vui vẻ lên, sau những vất vả cực khổ thì 3 tuần tới đây chính là thời điểm để bạn tận hưởng thành quả của mình. Những người cầm tinh con khỉ nhận về khá nhiều hỷ sự, thậm chí nếu biết cách tận dụng cơ hội, thu hút nguồn năng lượng tích cực thì đây sẽ là thời kỳ hoàng kim của con giáp này.

Theo tử vi 12 con giáp, tài chính ổn định, công việc thăng hoa và ngay cả chuyện tình cảm của tuổi Thân cũng trở nên đỏ chót. Trong thời gian này, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè lâu năm không gặp hay những khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình của mình. Hãy tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc sắp tới nhé.

Tuổi Thân hãy vui vẻ lên, sau những vất vả cực khổ thì 3 tuần tới đây chính là thời điểm để bạn tận hưởng thành quả của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời gian 3 tuần tới, người tuổi Tuất được tam hợp là tam hợp Thái Tuế tam hợp quý thần, may mắn trở lại, công việc thuận lợi, vận mệnh cải thiện theo hướng tích cực, sự nghiệp có những bước tiến mới khiến những người xung quanh bất ngờ.

Theo tử vi 12 con giáp, giai đoạn này tuổi Tuất làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội phát tài, có thể gặp những đối tác lớn, ký kết những hợp đồng giá trị cao giúp mang lại nguồn thu nhập ngất ngưởng. Người làm công ăn lương cũng hưởng cuộc sống sung túc nhờ lương thưởng tăng lên.

Thời gian 3 tuần tới, người tuổi Tuất được tam hợp là tam hợp Thái Tuế tam hợp quý thần, may mắn trở lại, công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.