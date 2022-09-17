Đầu tuần mới, vật đổi sao dời, 3 con giáp rước Thần Tài vào nhà, sở hữu phúc lộc vô biên, song hỷ lâm môn, hưởng trọn mọi vinh quang phú quý

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 12:25

Đầu tuần mới là thời gian đón bão tài lộc, cuộc sống bất ngờ thăng hoa của 3 con giáp này. C

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người hiền lành, chịu thương chịu khó. Tuổi Thân là những con giáp biết nắm bắt cơ hội, nhưng họ chưa đủ mạnh dạn và quyết tâm để thay đổi nên đôi khi vẫn chưa thể tạo được sự đột phá.

Trong thời gian qua, tuổi Thân đã phải đối mặt với nhiều vấn đề không nằm trong tầm kiểm soát. Không những sự nghiệp có vấn đề mà tiền bạc cũng rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Nhưng tử vi học có nói đầu tuần mới chính là lúc để tuổi Thân đổi đời.

Tử vi học có nói, đây là giai đoạn hoàng kim nhất trong năm đối với tuổi Thân, họ không những được thần tài chiếu cố mà vạn sự xảy ra đều may mắn, suôn sẻ. Trên thực tế, trời sinh tuổi Thân có mang số mệnh phú quý, nên chỉ cần chịu đựng một chút, cuộc sống sung túc phía trước đang đợi bạn, chỉ cần đi thì sẽ gặp được.

Đầu tuần mới, vật đổi sao dời, 3 con giáp rước Thần Tài vào nhà, sở hữu phúc lộc vô biên, song hỷ lâm môn, hưởng trọn mọi vinh quang phú quý - Ảnh 1
Đầu tuần mới tới đây là giai đoạn hoàng kim nhất trong năm đối với tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, sống tình cảm, luôn biết chia sẻ và thương người, nhờ vậy mà cuộc sống luôn gặp được nhiều quý nhân, có khó khăn trắc trở cũng đều vượt qua ngoạn mục. Trong số những con giáp, người tuổi Mùi không tham vọng, họ biết hài lòng với bản thân, bên cạnh đó cũng không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Tử vi học có nói, trong đầu tuần mới tới đây, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có những bước tiến tích cực không ngờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống cũng có nhiều khởi sắc, từ đây cũng xuất hiện cơ hội giúp tuổi Mùi làm giàu trong thời gian tới.

Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì năm nay sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp, nhận được nhiều hỷ sự.

Đầu tuần mới, vật đổi sao dời, 3 con giáp rước Thần Tài vào nhà, sở hữu phúc lộc vô biên, song hỷ lâm môn, hưởng trọn mọi vinh quang phú quý - Ảnh 2
Trong đầu tuần mới tới đây, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có những bước tiến tích cực không ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, đầu tuần mới là thời gian rất may mắn đối với những người tuổi Sửu. Với sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp, người tuổi Sửu có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi.

Trong sự nghiệp, con giáp này sẽ nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng, nhìn chung, bản mệnh sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Ngoài ra, sự may mắn trong ngày đầu tuần mới của những chú Trâu còn thể hiện ở phương diện học hành. Theo đó, những người tuổi Sửu đang trong giai đoạn học hành sẽ vô cùng suôn sẻ, hanh thông.

Đầu tuần mới, vật đổi sao dời, 3 con giáp rước Thần Tài vào nhà, sở hữu phúc lộc vô biên, song hỷ lâm môn, hưởng trọn mọi vinh quang phú quý - Ảnh 3
Theo tử vi, đầu tuần mới là thời gian rất may mắn đối với những người tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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