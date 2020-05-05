Đầu tháng 5 phơi phới: 3 con giáp sự nghiệp khởi sắc, kéo theo danh tiếng, tài lộc dồi dào

Theo tử vi con giáp đầu tháng 5, có 3 con giáp qua cơn bĩ cực, tới ngày phát tài. Công việc khởi sắc, kéo theo tài lộc, may mắn dồi dào.
- Những con giáp này 'chạy nước rút' tháng 4, chuẩn bị đón tháng 5 với túi tiền nặng trĩu
- Mặc ai cưới nhau rồi ly hôn, những cặp giáp này nếu kết hôn sẽ hạnh phúc suốt đời, công danh sự nghiệp tấn tới, tiền vào như nước
Theo tử vi con giáp, đầu tháng 5, ai khó khăn thì mặc, 3 con giáp này tới thời may mắn, tài lộc dồi dào, sự nghiệp khởi sắc.
Tuổi Sửu
Tuổi Sửu siêng năng, luôn ưu tiên cho công việc, không ngừng mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuổi Sửu không gặp nhiều vận may như các con giáp khác. Họ gặp nhiều trở ngại, luôn phải cố gắng rất nhiều.
Trong năm 2020 này, đầu năm tuổi Sửu không gặp may. Nhưng từ tháng 5 này, vận trình của họ sẽ khởi sắc. Sự nghiệp hay tài vận đồng loạt vượng phát. Chắc chắn nửa cuối năm 2020, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, có cơ hội tích trữ tài sản.
Tuổi Hợi
Tuổi Hợi tính tình hiền lành, thấu hiểu đạo lý. Đây là con giáp may mắn nhất, cả về tiền tài và tinh thần. Trong cuộc sống, tuổi Hợi sống thiên về tình cảm, hết mực quý trọng người bên cạnh.
Năm 2020, tuổi Hợi có nhiều thử thách, thậm chí phải nếm trải mất mát trong thời gian đầu năm. Nhưng từ tháng 5 này, tài vận bùng phát, cuộc sống thuận lợi bất ngờ, khó khăn đều không còn. Đến cuối năm nay, tuổi Hợi vượng đường tiền bạc và tài sản.
Tuổi Ngọ
Theo tử vi con giáp, tuổi Ngọ có tính cách tích cực, yêu tự do và độc lập. Con giáp này có nhiều thành công. Tới một độ tuổi, họ chắc chắn có thành tựu về công việc hay tài lộc.
Theo tử vi 2020, tuổi Ngọ gặp nhiều khó khăn như người khác. Dù vậy, đây là con giáp thông minh, khôn khéo, can đảm đối mặt với khó khăn để vượt qua. Từ tháng 5, vận thế của tuổi Ngọ chuyển biến tích cực, gặp vận may liên tục. Đến cuối năm, tuổi Ngọ sẽ có cơ hội lớn để làm giàu.
*Thông tin trong bài chỉ mang tiếng tham khảo.